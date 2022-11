Gerard Piqué no fue titular esta temporada en Barcelona. | Fuente: AFP

Xavi Hernández habló por primera vez sobre el retiro del fútbol de Gerard Piqué, que a los 35 años anunció que jugará por última vez con el Barcelona en el choque ante Almería por la jornada 13 de LaLiga Santander.

En la rueda de prensa previa, Xavi respondió 22 preguntas de un total de 25 relacionadas con el adiós de Piqué, al que calificó como uno de los "mejores centrales de este deporte".



Xavi reconoció que la reunión "privada" con Piqué el pasado verano en Europa fue "uno de los días más difíciles" de su carrera como entrenador. Y es que le informó, según prensa, que ya no contaría con él como titular y que tendría pocas ocasiones de actuar.

En cualquier caso, Xavi admitió que "no es fácil gestionar" una situación como la de Piqué, al que no le reprochó nada y elogió su compromiso con el vestuario.



"No sé si he sido justo o no, pero he sido sincero y honrado. Gerard ha sido un ejemplo para el equipo, para los jóvenes, el cuerpo técnico. Fui honesto con él y ahora las circunstancias han marcado que haya puesto punto final", agregó.





Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

Xavi Hernández en conferencia de prensa previo al duelo ante Almería. | Fuente: Barcelona

No asegura titularato de Gerard Piqué

Xavi negó que la relación con su pupilo se haya debilitado en los últimos meses debido a las repetidas suplencias del central catalán: "La relación es la misma que antes. Simplemente, tengo que tomar decisiones por el bien del equipo y el club. Cuando no pones de titular un jugador que lo ha sido todo en el club, es normal que no guste".

Pese a que jugará su último partido en el Camp Nou, el entrenador azulgrana no confirmó si Piqué será titular ante Almérica el sábado.

"Veremos"; dijo, y espera que sus compañeros tengan un "extra de motivación" para "regalarle los tres puntos" a su compañero.