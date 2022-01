Gianni Infantino defendió su postura para la realización de un mundial cada dos años | Fuente: AFP

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se presentó ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ha defendido su posición de realizar un Mundial cada dos años, pero algunas de sus palabras han generado polémica.

"En Europa se celebra el Mundial dos veces a la semana, porque están los mejores jugadores del mundo", aseguró Infantino.

Tras proponer hace una semanas la posibilidad de celebrar una Copa del Mundo bianual, el máximo dirigente del fútbol afirmó que el futuro pasa porque "todo el mundo tenga oportunidades y dignidad, y no beneficencia". Luego, agregó: por que "todo el mundo tenga oportunidades y dignidad".

Infantino acudió al hemiciclo del palacio de Europa acompañado del estrasburgués Arsène Wenger, exentrenador del Arsenal y ahora director de desarrollo del fútbol mundial de la FIFA y encargado del citado proyecto.



Con un balón de fútbol al inicio de su alocución, Infantino, dijo que "el fútbol avanza en una dirección en la que unos pocos lo tienen todo y una gran mayoría no tiene nada".

"El fútbol no es un mero deporte, son oportunidades, es esperanza, equipos nacionales, tiene que ver con el país, con el corazón, la alegría, y no podemos decir al resto del mundo que nos den el dinero y los buenos jugadores, y vean fútbol sólo por la tele", señaló.



En este sentido se refirió a África, al afirmar que "hay que darles la esperanza de que no tengan que cruzar el Mediterráneo para poder tener quizás una vida mejor".



‼️ Gianni Infantino acaba de defender así el Mundial cada dos años: "Tenemos que dar esperanza a los africanos para que no tengan que cruzar el Mediterráneo para poder tener una vida digna. Tenemos que darles oportunidades"



Vía @Ignacio_Marcano pic.twitter.com/JL85vPQnov — Carrusel Deportivo (@carrusel) January 26, 2022

Infantino sobre Qatar 2022

Respecto al Mundial de Qatar, afirmó que "hay muchas cosas que mejorar, pero hay que reconocer que ha habido cambios" y desmintió que 6.500 trabajadores hayan muerto en las obras de estadios: "Han sido tres y son demasiados".



Destacó la futura creación de una agencia exterior con las autoridades nacionales e internacionales y las agencias del deporte, "para ayudar a todas las víctimas del mundo en cualquier disciplina deportiva y se puedan beneficiar de una protección".



Así, dijo, "cada niña o cada niño en cualquier lugar del mundo tiene que poder practicar deporte de una forma sana y segura".



"Seguiremos presionando para que se cree esta agencia nueva e independiente", afirmó.







