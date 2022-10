El partido de Gimnasia ante Boca Juniors se detuvo a los nueve minutos. | Fuente: TyC Sports

El último jueves por la noche se dio uno de los episodios más tristes en el fútbol argentino. En el Estadio del Bosque, se suspendió el partido entre Boca ante Gimnasia debido a gases lacrimógenos fuera del recinto.

Ante una posible sobreventa de entrada, fanáticos de Gimnasia y Esgrima intentaron ingresar al estadio para el cotejo. Además de verse afectados miles de personas, hubo un fallecido, según reporte policial local. Tras los lamentables incidentes, una hincha y socia del 'Lobo' increpó al presidente Gabriel Pellegrino en imágenes que compartió TyC Sports.

"En el palco no tenías que estar. Tenías que estar acá abajo pidiendo que no nos caguen con gases lacrimógenos ni a tiros. Quisiste vender entradas. Hay publicaciones en la página oficial. Se vendieron tres mil, ¡no se podía vender ninguna! No tienes cara, tienes que adelantar las elecciones e irte", le dijo la socia de Gimnasia.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo

Imágenes viral de la socia de Gimnasia y Esgrima

Las autoridades locales ya investigación los incidentes en el Estadio El Bosque. | Fuente: TyC Sports

No todo quedó allí porque reveló que recibió una fuerte represión de parte de los agentes policiales locales.

"No estás a la altura. Me cagaron a palos y soy socia. Por qué no estabas en la tribuna sintiéndote que te morías", fue lo que añadió. El video se volvió viral en Twitter en tierras argentinas.

Por otra parte, la comisión directiva del Gimnasia y Esgrima La Plata aseguró que, a través de un comunicado, que exigirá una investigación que aclare y que encuentre a los responsables del fallecimiento de su aficionado César Regueiro con motivo del partido de la Liga argentina contra Boca Juniors, que tuvo que ser suspendido a los nueve minutos.



"Exigiremos que se investigue lo sucedido hasta que se conozcan los responsables de está trágica jornada en el Bosque. Nuestra Institución se encuentra a disposición para presentar el material y la documentación necesaria", manifestó el grupo rector del club.

Se indicó que el club "cumplió con los protocolos establecidos por los organismos de seguridad. No hubo sobreventa de entradas y el comportamiento de nuestros socios y socias e hinchas fue correcto".

Luto en el fútbol argentino por partido de Gimnasia

Además de lamentar "profundamente" el fallecimiento del seguidor, de 57 años, y acompañar "a sus familiares y amigos en este difícil momento", añadió que "repudia el accionar desmedido de las fuerzas de seguridad en el ingreso e inmediaciones al Estadio Juan Carmelo Zerillo, 'El Bosque' en la previa, durante y tras la suspensión del partido con Boca Juniors".



"Durante la semana se desarrollaron diferentes reuniones con la Policía de la Provincia de Buenos Aires y APREVIDE (Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte) con el fin de organizar y coordinar el acceso de todos los socios, socias e hinchas que estaban en condiciones de ingresar a ver el partido", mencionaron.

NUESTROS PODCAST

La importancia de la radio en la salud pública de la sociedad

Las radios generalistas, públicas y privadas, emiten productos de carácter informativo y de divulgación que abordan el tema de la salud. La información sobre temas de salud incide de forma directa en la vida cotidiana de la ciudadanía