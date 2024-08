Hizo historia: Endrick rompió record en Real Madrid con gol en triunfo ante Valladolid [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Endrick le robó protagonismo al francés Kylian Mbappé, que este domingo debutó con la camiseta de Real Madrid en el Santiago Bernabéu. El exjugador de Palmeiras ingresó en el segundo tiempo y anotó uno de los tantos en la victoria merengue por 3-0 ante Valladolid por LaLiga de España.

"Estoy muy feliz. Es un sueño que se está haciendo realidad. Ya había jugado en el Bernabéu con la selección brasileña y pude hacer gol, pero no fue con el Real Madrid. Hoy era mi estreno oficial y también me he estrenado en la Liga", dijo a los medios del club.

Endrick, además, hizo historia al convertirse en el jugador extranjero más joven en marcar gol con la camiseta de Real Madrid.

"Endrick (18 años y 35 días) se convierte en el jugador extranjero más joven en marcar para el Real Madrid en toda la historia de La Liga. Le quita el récord a Varane, que le marcó al Rayo en 2011 con 18 años y 152 días", señaló el estadístico español Mister Chip.

El también delantero de la Selección de Brasil dio un paso importante para mantener su deseo de contar con más minutos en la delantera cuyos titulares indiscutibles son Mbappé y a sus compatriotas Vinicius Junior y Rodrygo.

Endrick anota con Real Madrid. | Fuente: DSports

Elogios de Ancelotti para Endrick

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, dedicó elogios al brasileño Endrick tras su debut oficial con gol en el Santiago Bernabéu, y admitió que "tiene un potencial muy grande".



"Endrick tiene muy buena pinta, un potencial muy grande. En la situación del gol ha mostrado todas sus cualidades. Es muy rápido, buen control, potente en el golpeo, es su cualidad. Es un delantero centro de área porque en espacios reducidos es muy peligroso", dijo en rueda de prensa.