El pasado domingo 20 de marzo se jugó el último partido entre los dos clubes más grandes de La Liga española de fútbol: Real Madrid vs. F. C. Barcelona, es decir, “el clásico”. El resultado fue de 0-4 a favor del club azulgrana.

En un artículo reciente expliqué en detalle la evolución de la situación financiera del F. C. Barcelona y cómo ha llegado a alcanzar un patrimonio neto negativo de 451 millones de euros en el balance cerrado a junio de 2021.

Pero ¿cuál es la evolución económica del F. C. Barcelona comparada con la de su máximo rival deportivo? Dicho con otras palabras: ¿También golea el Barça al club blanco en su evolución económico-financiera?

Empezaremos examinando la evolución de los ingresos de explotación de ambos clubes. Tal y como se muestra en el gráfico 1, el Real Madrid ha alcanzado un total de ingresos entre 2015-21 de 4 738 millones de euros, y el FC Barcelona, de 4 690 millones de euros. Se trata de una diferencia a favor del club blanco de 48 millones de euros (aproximadamente un 1 %).

En el mismo periodo el F. C. Barcelona ha tenido unos gastos de personal y de amortización de jugadores (gráfico 2), fundamentalmente por los salarios y adquisición de derechos de jugadores, de 4 027 millones de euros (que representan el 86 % de sus ingresos de explotación), prácticamente un mayor gasto de 440 millones de euros respecto a su rival blanco (los gastos de personal y amortización alcanzan el 76 % de los ingresos de explotación en el caso del Real Madrid, 10 puntos menos que en el F. C. Barcelona).

Respecto a la inversión de ambos clubes en derechos de adquisición de jugadores, que representa alrededor del 97 % de su inmovilizado intangible, el gráfico 3 muestra la evolución desde 2015 a 2021. Entre 2018 y 2020 se ve la fuerte inversión realizada por el club barcelonés, que en 2019 tiene una inversión total superior en un 72 % a la registrada por el Real Madrid.

Sin embargo, como resultado de las ventas de jugadores realizadas en 2021 (incluyendo el traspaso de Messi al PSG en el verano de 2021), el inmovilizado intangible del club se redujo en casi 290 millones de euros, mientras que las cifras del Real Madrid se mantenían similares a las del ejercicio 2020.

De este modo, los resultados netos de ambos clubes han tenido un desigual comportamiento. De 2015 a 2019, el club madrileño tuvo un resultado acumulado de 163 millones de euros, por lo que en el periodo previo a la llegada de la pandemia de la covid-19 el Real Madrid tuvo unos resultados netos que duplicaban los del club azulgrana.

En los años 2020 y 2021, y ya con el enorme impacto que la pandemia ha tenido en el fútbol, el club blanco ha logrado mantenerse en resultados mínimos positivos de 1 millón de euros en el acumulado de las dos temporadas. Sin embargo, el F. C. Barcelona ha acumulado pérdidas por valor de 579 millones de euros (gráfico 4). Es decir, en los dos años de pandemia la diferencia de resultados entre ambos clubes ha sido de 580 millones de euros.

El reflejo de esta evolución económica en la deuda neta de cada club se muestra en el gráfico 5 (pasivo total menos efectivo y otros activos líquidos equivalentes). El F. C. Barcelona ha tenido una mayor deuda neta total desde 2016 hasta 2021, alcanzando la máxima diferencia en 2021 con una deuda acumulada de 1 421 millones de euros, es decir, un 81 % superior a la de su rival de la capital de España (785 millones de euros).

Entre 2015 y 2021 la deuda del F. C. Barcelona se ha multiplicado por 3 veces, mientras que la de su rival madrileño lo ha hecho por 1,5 veces. Por lo tanto, el club azulgrana ha tenido que endeudarse en 680 millones por encima del incremento que ha realizado la entidad madrileña.

Dicho incremento se debe, fundamentalmente, a la diferencia de menor resultado neto alcanzado en el periodo analizado por parte del F. C. Barcelona respecto al Real Madrid (660 millones de euros menor).

En este periodo de siete temporadas, el F. C. Barcelona ha ganado un total de 14 grandes trofeos (gráfico 6): 1 título de la UEFA Champions League (2015), 4 campeonatos de La Liga (2015, 2016, 2018 y 2019), 5 copas del Rey (2015, 2016, 2017, 2018 y 2021), 2 supercopas de España (2016 y 2018), 1 Supercopa de Europa (2015) y un mundial de clubes (2015).

En el mismo periodo el Real Madrid C. F. ha ganado un total de 12 grandes trofeos (gráfico 6): 3 títulos de la UEFA Champions League (2016, 2017 y 2018), 2 campeonatos de Liga (2017 y 2020), 2 supercopas de España (2017 y 2020), 2 supercopas de Europa (2016 y 2017) y tres mundiales de clubes (2016, 2017 y 2018).

Juzguen ustedes el desempeño económico y deportivo de ambos clubes.

Jorge Martín Magdalena, PhD in Economic and Business Sciences / Associate Lecturer in Universidad Pontificia Comillas-ICADE, Universidad Pontificia Comillas

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.