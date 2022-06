Honduras y Canadá se verán las caras en la jornada 4 del Grupo C de la Liga de Naciones Concacaf. | Fuente: EFE

Honduras y Canadá medirán fuerzas por la cuarta fecha del Grupo C de la Liga de Naciones Concacaf 2022.El estadio Olímpico San Pedro de Sula será el recinto deportivo encergado de albergar este atractivo compromiso, en el que el conjunto de la 'H' intentará obtener su segunda victoria en el certamen al igual que los Canadienses.

La derrota en casa contra Curazao dejó a la selección hondureña en una situación comprometedora en el torneo continental, ya que ha complicado su clasificación de manera directa a la Copa Oro 2023.Los dirigidos por el seleccionador Diego Vázquez debían ganar al cuadro de la 'Familia Azul' el pasado lunes de 6 de junio, para estar virtualmente clasificados al máximo torneo continental a nivel de selecciones de la región.Sin embargo, paso todo lo contrarío.







Honduras vs Canadá: horarios en el mundo

Perú: 9:00 p.m.

Ecuador: 9:00 p.m.

Colombia: 9:00 p.m.

Bolivia: 8:00 p.m.

Venezuela: 8:00 p.m.

Chile: 11:00 p.m.

Argentina: 11:00 p.m.

Uruguay: 11:00 p.m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami) : 8:00 p.m.





Por ende, en esta nueva jornada del la Liga de Naciones de Concacaf, se juega más que un triunfo y tres puntos. Pues al conjunto 'catracho' solo le sirve el triunfo y medianamente un empate,para tentar clasificar como primero o segundo lugar en su zona.Además, así estaría evitando descender a la Liga B de Naciones, donde tendría que disputar un repechaje junto a los equipos que terminaron segundos en sus respectivos grupos y los cuatro que culminaron primeros en la Liga C, para acceder a la Copa Oro.

No obstante, para Honduras no será nada un escenario nada facil ante su rival de turno, Canadá.Los 'canucks', que cuentan con dos partidos menos en la competencia, llegarán super motivados a este choque luego de estrenarse con pie derecho en el certamen tras golear por 4-0 a Curazao el último jueves. Con ese resultado favorable, los comandados por John Herdman se situaron como lideres del sector C, que a diferencia de los demás sectores ofrece cupos directos a la competición más prestigiosa entre selecciones organizada por la Concacaf cada dos años.

¿Cuándo y a qué hora juega Honduras vs. Canadá?

Honduras vs Canadá chocarán en duelo vibrante el lunes 13 de junio. La contienda entre ambas escuadradas está pactada para la 9:00 p.m. (hora peruana) y tendrá lugar en el estadio Olímpico San Pedro de Sula.







¿Dónde y cómo ver EN VIVO el Honduras vs. Canadá?

El partido EN DIRECTO será transmitido por Star+ en Sudamérica. No te pierdas ningún detalle del encuentro en la web de RPP.pe. .





