Final con polémica en el Honduras vs. México: Javier Aguirre terminó con la cabeza ensangrentada tras lluvia de botellazos [VIDEO]

Honduras se impuso en casa a México con dos goles de Luis Palma en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf. Pero el triunfo catracho en el Estadio Francisco Morazán se empañó por la agresión contra el técnico del combinado mexicano, Javier Aguirre.

Al término del partido disputado en la ciudad de San Pedro Sula, el entrenador del cuadro azteca pasó frente a una gradería desde donde le comenzaron a lanzar objetos y botellas, uno de los cuales le impactó en la cabeza.

Aunque la sangre brotó inmediatamente y le cubrió una parte del rostro, Aguirre prosiguió su camino en el gramado para saludar al DT de la ‘H’, el colombiano Reinaldo Rueda.

Aguirre reapareció en la rueda de prensa y minimizó el incidente con los aficionados hondureños, alegando que “es fútbol, no pasa nada”.

“El partido fue limpio, fue aguerrido, merecieron ganar y no me queda más que felicitarlos. Lo otro me parece que no tiene importancia. No soy de quejarme”, expresó el estratega mexicano de 65 años.

Por su parte, Reinaldo Rueda lamentó el incidente y pidió disculpas a la comitiva mexicana.

“Con tristeza por lo que sucedió al final. Eso no puede volver a suceder, ni aquí en Honduras, ni en ninguna parte del mundo, en ningún estadio. Estoy triste, porque es un ser humano. Porque, así como le pegaron a él, me pudieran haber pegado a mí que lo fui a saludar. Yo ya lo he vivido en carne propia y no puede suceder eso”, expresó.

“Se daña la fiesta, se daña todo el esfuerzo que se hicieron los muchachos, que se dé ese incidente es lamentable”, agregó.

De acuerdo con el medio mexicano TUDN, al técnico mexicano le realizaron cuatro puntos de sutura tras el ataque.

¿DT de México insultó a los aficionados?

En redes sociales, circuló un video donde se aprecia a Aguirre intercambiando insultos con la afición hondureña, por lo que este suceso habría sido el detonante para que al final del encuentro sea agredido.

Por su parte, la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) manifestó su firme rechazo por el acto violento e informó que realizó las gestiones para pedirle a la Confederación de Fútbol de la Asociación del Norte, Centroamérica y el Caribe (CONCACAF), a fin de que actúe conforme al reglamento.

“Es urgente que todos los actores involucrados en el fútbol, incluidos instituciones, directivos, jugadores, afición y medios de comunicación colaboremos para crear un entorno seguro para todos”, se lee en el comunicado.

El juego que definirá la llave se disputará el 19 de noviembre en el Nemesio Diez de Toluca.