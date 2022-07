Bajas en Real Madrid de cara al Clásico contra el Barça. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Javier Rojas

Ausencia merengue. El francés Karim Benzema, que se incorporó más tarde a la pretemporada, y el lateral derecho Dani Carvajal, lesionado, se quedaron fuera de la convocatoria del Real Madrid para disputar el Clásico contra Barcelona este sábado en Las Vegas.



Ninguno viajó desde Los Ángeles, donde el plantel del Real Madrid realiza su puesta a punto, hacia Las Vegas. Karim Benzema, que no inició la pretemporada en Valdebebas junto al resto de sus compañeros, se incorporó al grupo directamente en Estados Unidos después de disfrutar de más días de descanso.



El defensa internacional español del Real Madrid, por su parte, sufrió un golpe en el tobillo derecho el pasado jueves y no formó parte de las últimas sesiones preparatorias del conjunto de Carlo Ancelotti. Ambos no jugarán frente al Barcelona en el Allegiant Stadium.

La convocatoria del Real Madrid para el Clásico. | Fuente: @realmadrid

Tampoco disputará el encuentro, el primero que el Madrid va a realizar en su pretemporada, el delantero español Borja Mayoral que se incorporará al lugar de concentración en Estados Unidos tras solventar las exigencias locales de vacunación contra la Covid-19.



Así, el director técnico Carlo Ancelotti cuenta con 26 jugadores para el enfrentamiento del Soccer Champions Tour que se disputará en el Allegiant Stadium de la ciudad de Las Vegas.

La contienda entre Real Madrid, vigente campeón de LaLiga, Champions League y Supercopa de España, y el Barcelona, que no ganó nada en la temporada 2021-22, empezará a las 10:00 p.m. hora peruana.

Tanto el central alemán Antonio Rüdiger como el volante francés Aurélien Tchouaméni, las caras nuevas por ahora del campeón de liga español, podrían debutar el sábado ante el Barca.

Por parte del equipo catalán también podría estrenarse su más reciente y sonada incorporación, el delantero polaco Robert Lewandowski.

Convocatoria del Real Madrid vs. Barcelona por el Clásico amistoso

Porteros: Courtois, Lunin, Luis López y Lucas Cañizares.



Defensas: Eder Militão, Alaba, Vallejo, Nacho, Rüdiger, Mendy, Odriozola y Vinicius Tobías.



Volantes: Kroos, Modrić, Casemiro, Valverde, Lucas Vázquez, Tchouameni, Ceballos y Camavinga.



Delanteros: Hazard, Asensio, Vinicius Jr., Rodrygo, Mariano y Latasa. (AFP/EFE)





