Guía de partido, Independiente vs Racing por la liga argentina. | Fuente: @RacingClub

Partidazo. Independiente recibe a Racing Club en un duelo clave del Clásico de Avellaneda en el marco de la fecha 12 de la Liga Profesional Argentina 2023.

Este duelo de Independiente ante la tienda de Racing Club, en donde el peruano Paolo Guerrero apunta a titular, está programado para el domingo 16 de abril en el Estadio LIbertadores de América. Los dos conjuntos están en la necesidad de ganar, sobre todo el 'Diablo Rojo' que marcha entre los últimos lugares de la tabla de posiciones.

Racing está en el decimoprimer lugar del torneo con 17 puntos. Por su parte, el local se encuentra más abajo en el vigesimoquinto puesto con solo nueve unidades, comprometido con el descenso.

Independiente vs. Racing: horarios en el mundo del Clásico de Avellaneda

Perú: 2:30 p.m.

Ecuador: 2:30 p.m.

Colombia: 2:30 p.m.

México (capital): 1:30 p.m.

Argentina: 4:30 p.m.

Chile: 4:30 p.m.

Uruguay: 4:30 p.m.

Estados Unidos (Florida): 3:30 p.m.

Hay que tener en cuenta que Ricardo Zielinski fue presentado como flamante entrenador del cuadro local y, tras su primera práctica en el predio de Dominico, enfatizó que le gustan "los clásicos" de cara al duelo de esta fin de semana.

"No me considero defensivo, y si me considerara no sería nada malo. Es fácil ir al Barcelona y jugar con esos jugadores. O ir a Manchester City con el plantel que tiene. El fútbol va para otro lado. Si Guardiola tiene que defender, defiende", expresó el exdirector técnico de Nacional de Montevideo en rueda de prensa.

Asimismo, el nuevo DT de Independiente remarcó que "voy a aclarar por última vez por un tema que me preguntan siempre. A mí me gusta Bilardo, me gusta Menotti, me gusta Guardiola, me gusta Bielsa. Pasaron 30 años y seguimos discutiendo sobre si uno es defensivo o no. Es una discusión ridícula".

Su llegada se da en un momento de crisis institucional, tras la renuncia el pasado martes de su presidente, Fabián Doman, seis meses después de asumir el cargo.

El equipo también está sumergido en un mal momento deportivo, que llevó a mediados de marzo a la marcha de Leandro Stillitano y a que su reemplazo previsto, el uruguayo Pablo Repetto, se bajase tras la salida del dirigente.



¿Dónde ver el Independiente ante Racing vía TV por la liga argentina?

Será transmitido por las señales de ESPN Premium, TNT Sports y en las plataformas streaming Star+, AFA Play y Fanatiz. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

