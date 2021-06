Romelu Lukaku | Fuente: AFP

El mercado de fichajes continúa moviéndose de cara a la siguiente temporada y Romelu Lukaku es, sin duda, uno de los jugadores más pretendidos en los clubes europeos. Incluso, recientemente trascendió la información de que Chelsea había puesto interés en él.

Sin embargo, el delantero belga confirmó sus planes profesionales en una reciente entrevista sobre si se quedará o no en Inter de Milán, club con el que salió campeón de la Serie A en esta temporada.

"Me quedo. Ya tuve contacto con el hombre que normalmente se convierte en nuestro nuevo entrenador (Simone Inzaghi). Quizá no debería decir eso todavía, pero fue una conversación muy positiva. Me siento bien en el Inter", indicó Lukaku en diálogo con el medio belga HLN.

Como se recuerda, la pandemia afectó fuertemente a los clubes y uno de los que puso sus registros en rojo fue Inter de Milan, a pesar de haber campeonado en la liga italiana. Por este motivo, Lukaku fue puesto en el mercado y era del agrado de Tuchel, reciente campeón de la Champions League con los 'blues'.

Sin embargo, el deseo del jugador de 28 años es permanecer en Inter de Milan, club donde tiene contrato hasta el 2024. En tanto a la posibilidad de volver a hacerse del título, Lukaku sostuvo: "Está el reto de volver a hacerlo, pero esta vez delante de los aficionados en San Siro".

