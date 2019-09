Marcelo Brozovic fue el responsable de abrir la cuenta en el marcador frente al Milan. | Fuente: AFP

El Inter de Milán logró encontrar la ventaja en su partido frente a Milan al comienzo de la segunda etapa en el estadio Giuseppe Meazza. En una jugada muy rápido de tiro libre, el croata Marcelo Brozovic envió un remate que, pese a desviarse en uno de los defensores del cuadro 'rossonero', terminó superando a Gianluigi Donnarumma al minuto 48.

En un balón parado a favor del Inter de Milán muy cerca al área rival, Stefano Sensi le entregó el balón a Marcelo Brozovic con la finalidad de que ejecute un tiro desde afuera del área. El tiro rasante chocó en uno de los pies de Franck Kessie y, para su buena suerte, eso terminó descolocando al portero del Milan para anotar su primer tanto del compromiso.

Inicialmente, el árbitro contemplaba no convalidar el gol de Marcelo Brozovic al ver que Lautaro Martínez -que estaba en posición adelantada- se dirigía hacia el balón cuando aún no ingresaba al arco de Milan. No obstante, al concluir que el argentino no participó del todo en la jugada, optó por no anular la anotación y así permitir que el Inter de Milán continúe en ventaja.