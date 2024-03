Con Lionel Messi: ¿a qué hora juegan Inter Miami vs. Nashville por la Concachampions?

Inter Miami vs. Nashville EN VIVO: sigue la transmisión minuto a minuto por los octavos de la Liga de Campeones Concacaf.

Inter Miami vs. Nashville EN VIVO: se enfrentan este miércoles 13 de marzo por el partido de vuelta de los octavos de final de la Concachampions.

El encuentro se disputará en el Chase Stadium, de la ciudad de Fort Louderdale, desde las 7:15 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por la señal de STAR+. También podrás seguir las incidencias del cotejo por RPP.pe.

Gerardo 'Tata' Martino, técnico del Inter Miami, advirtió este martes, en la víspera de la vuelta de los octavos de la Copa de Campeones de la Concacaf, que el equipo liderado en el campo por Lionel Messi no debe especular con el 2-2 en la ida que sacaron en el campo del Nashville.



"La mejor manera de complicarnos el partido es hacer algún tipo de especulación con esos dos goles de visita. Creo que, al contrario, la mejor manera es salir a buscar el partido, que es lo que naturalmente sentimos", dijo en una rueda de prensa.



El conjunto rosa viene de registrar su primera derrota de la temporada, 2-3 ante Montreal el pasado domingo, en el que Messi no jugó y Luis Suárez y Sergio Busquets solo saltaron al encuentro en la segunda parte.



Martino confirmó este martes que tiene "a todos los jugadores a disposición", más allá de los que arrastran lesiones de larga duración, pero no desveló si apostará por una defensa de cuatro o una línea de cinco para este duelo.



El Nashville le trae buenos recuerdos al Inter Miami, puesto que el equipo de Florida conquistó el año pasado el primer título de su historia venciendo a este conjunto en los penales de la final de la Leagues Cup.



¿Cuándo juegan Inter Miami vs. Nashville?

El partido por la vuelta de los octavos de final de la Concachampions entre Inter Miami vs. Nashville se llevará a cabo el miércoles 13 marzo en el Chase Stadium de la ciudad de Fort Lauderdale.

¿A qué hora juega Inter Miami vs. Nashville?

El partido entre Inter Miami vs. Nashville se jugará a las 7:15 p.m. hora peruana. Los horarios en otros países son los siguientes:

Perú: 7:15 p.m.

Argentina: 9:15 p.m.

Ecuador: 7:15 p.m.

Colombia: 7:15 p.m.

México: 6:15 p.m.

Uruguay: 9:15 p.m.

Brasil: 9:15 p.m.

Chile: 9:15 p.m.

Estados Unidos (Miami): 8:15 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 5:15 p.m.

España: 1:00 a.m. (jueves 14 de marzo)

¿Dónde ver Inter Miami ante Nashville vía TV por Concachampions?

El partido entre Inter Miami vs. Nashville será transmitido EN VIVO por STAR+. También podrás seguir las incidencias del cotejo EN DIRECTO ONLINE por RPP.