IPD aseguró que el "deporte es prioridad" e indicó que hasta ahora "no existen contratos para conciertos en el 2025"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Fútbol Mundial Juan Falcón confirma que deporte será prioridad en el IPD.

RPP Deportes informó -en exclusiva- que el IPD modificó las condiciones de arrendamiento de los recintos deportivos, incluido el Estadio Nacional. Ante esto, Juan Falcón, gerente general de la institución, aseguró que el deporte será una prioridad para la actual gestión.

En conversación con Fútbol como cancha de RPP, la autoridad indicó que, desde la actual gestión, se ha priorizado al Estadio Nacional para los partidos de la Selección Peruana. De hecho, afirmó que ya tuvo reuniones con la Federación Peruana de Futbol (FPF) y les comunicaron las fechas de los encuentros de la Bicolor por las Eliminatorias Sudamericanas.

"Desde que esta gestión se hizo cargo del IPD, la Selección Peruana ha vuelto a jugar en el Estadio Nacional, que es la casa de la Selección, y esto va a ser una constante que no tiene ninguna modificación", indicó en un primer momento.

"Anunciamos, como primicia, que la Federación Peruana de Fútbol nos ha comunicado ya las fechas que tiene la Selección prevista para este 2025. Tenemos la jornada 13 que es el Perú vs Bolivia, la jornada 16 que es el Perú vs Ecuador y la jornada 18 que es el partido Perú vs Paraguay, la cual nos ha solicitado el gerente de la Selección Nacional, Franco Navarro", complementó.

"De esta manera, garantizamos que la Selección jugará en la Casa de la Selección. La prioridad es el deporte y no hay ninguna intención, ninguna directiva, ninguna acción ilegal que impida que es deporte es la prioridad", enfatizó.

Juan Falcón confirma que deporte será prioridad en el IPD. | Fuente: RPP

Únete al Club FCC y gana premios cada semana ¡Llévate PLAY STATION 5, ENTRADAS A LA NOCHE CREMA Y OTROS PARTIDOS, CAMISETAS OFICIALES, tours a los estadios, y más premios! QUIERO UNIRME AL CLUB

IPD indica que no hay contratos para los conciertos

En tanto, al ser consultado sobre qué pasaría si un partido se cruza con un concierto, indicó que no hay ningún concierto autorizado para el 2025 y remarcó que el deporte ser primero. Además, indicó que empresarios

"He consultado antes y ese evento que usted me señala, no deportivo, no está ni mapeado, no está autorizado por la autoridad ni existe algún contrato al respecto, pero si le digo, el deporte es primero (...) No existe ningún evento hasta ahora contratado en el 2025. Todo el resto son especulaciones, informaciones, pero garantizo que no hay ningún evento contractual que garantice un evento no deportivo hasta el día de hoy", indicó en un primer momento.

"Estos temas se han venido desarrollando por muchos años. Empresarios, sin autorización del IPD han anunciado siempre sus eventos, poniendo fechas y vendiendo entradas. Estamos señalando en la directiva la prohibición que alguien anuncie sin tener un contrato (...) La realidad es que no tenemos ningún contrato con una entidad, y los empresarios lo anuncian es con su cuenta y riesgo", finalizó.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis