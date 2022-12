Isco Alarcón tiene 30 años. | Fuente: Sevilla FC

El 8 de agosto de 2022, el Sevilla FC anunció como fichaje bomba la llegada de Isco Alarcón. Este miércoles 21 de diciembre, poco más de cuatro meses después, el club español oficializó la resolución de contrato.

Según informó la propia institución, llegó a un acuerdo con el exjugador del Real Madrid para poner fin al vínculo que unía al futbolista con el conjunto hispalense desde mediados de año

A pesar de que el volan te llegó a orillas del Nervión con un contrato inicial por dos temporadas, el club sevillano y el jugador malagueño "han acordado la rescisión del contrato que unía a ambas partes", según un comunicado publicado en la página web del Sevilla.

Desde su llegada al Sánchez Pizjuán, Isco disputó 19 partidos entre todas las competiciones (12 encuentros de LaLiga Santander, seis de la Liga de Campeones y uno de la Copa del Rey) e hizo un gol al Copenhague en Liga de Campeones y dio tres asistencias.

El Sevilla cerró un corto comunicado deseando a Isco Alarcón "toda la suerte del mundo en sus nuevos retos profesionales", y el jugador pasa a ser agente libre para buscar nuevo equipo.

Antes de la reanudación del campeonato español, el Sevilla ocupa la 18ª posición, en puestos de descenso, tras haber ganado tan solo dos de los primeros 14 partidos. Este miércoles se enfrenta en Copa del Rey al Juventud Torremolinos (20h00 GMT) de 2ª RFEF, cuarta categoría del fútbol español. (AFP)

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.



Isco y el día que 'lanzó dardo' a Mbappé

Cuando Isco Alarcón se despidió del Real Madrid, lo hizo recordnado el inicio de una etapa repleta de títulos, pero también con un mensaje al francés Kylian Mbappé.



"Cuando estaba en el Málaga y sabía que me tenía que ir, me comprometí con otro equipo. Pero llamó a mi puerta el Real Madrid y al Real Madrid no se le puede ni se le debe decir que no, aunque siempre hay excepciones", escribió junto a un icono de la tortuga, haciendo referencia a Mbappé.

En ese entonces, los medios informaban la continuidad del delantero francés en el PSG, pese a la propuesta del club español. Actualmente, el atacante galo se encuentra en el club parisino, al que se reintegró este miércoles, tras perder la final de la Copa del Mundo ante Argentina.