El colombiano James Rodríguez fue presentado este jueves como nuevo futbolista del Al-Rayyan qatarí, una decisión sorprendente en su carrera, dejando las ligas de élite a los 30 años. La justificó al asegurar que puede "crecer" en dicha liga y que, además, le sirva de aclimatación para el Mundial Qatar 2022.



"Al-Rayyan tiene muchos fans en Qatar y están creciendo de cara al futuro. Los escogí porque están haciendo crecer la liga. El año que viene es el Mundial y espero estar con Colombia. Falta mucho para eso y creo que puedo crecer con ellos también en muchas cosas; puedo crecer en esta liga", dijo James Rodríguez.



"La árabe es una cultura que me agrada mucho y una cultura que está creciendo también. Pero lo más importante es que voy a poder jugar y tener ritmo. Solo quiero ser feliz haciendo esto. Solo quiero ser feliz. Quiero ganarlo todo", añadió James.

James responde por su llegada al fútbol de Qatar

Así fue la presentación de James Rodríguez en el Al-Rayyan. | Fuente: @jamesdrodriguez

El también exReal Madrid, AS Mónaco y Porto, tras varios días sin entrenar por su viaje, espera poder debutar pronto.



"Hace muchos días que no entreno por el viaje, quiero ponerme un par de días bien para poder jugar bien, porque en el futbol si no estás al 100 por 100 es duro. Entrenaré y luego la decisión vendrá del entrenador", declaró.



El nuevo técnico de James Rodríguez es el francés Laurent Blanc, con experiencia siendo seleccionador galo y exentrenador del PSG. "Es una buena noticia para mí. Él es un gran entrenador y necesitamos jugar bien. Sabemos quién es y creo que son buenas noticias para el club, los fans", ponderó.



El colombiano abandonó el Everton de la Premier League tras haber jugado en equipos históricos como Real Madrid y Bayern Munich y que ahora afronta el reto de jugar y ganar en Qatar.

"Quiero ayudar al equipo a ser más competitivo. Y a ganar también. Quiero ganar todo lo que se pueda jugar para que los aficionados puedan ver un buen futbol, porque al final en el fútbol sino puedes jugar no vales nada. Y lo que quiero aquí es ganar”, aseguró.



Por último, James habló de lo que supondrá para él jugar como local en un estadio que albergará el próximo mundial como es el Ahmed bin Ali, ‘el diamante del desierto’. (EFE)

