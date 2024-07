¿Joao Félix de vuelta a casa? Esto es lo que dijo el presidente del Benfica sobre su retorno

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El futuro del aún futbolista del Barcelona, Joao Félix, es incierto. Hace unas semanas, el elenco culé comunicó que el delantero ya no seguiría formando parte del equipo, sin embargo, minutos después borró lo anunciado. El pase del jugador le pertenece al Atlético de Madrid.

Pero quien ha entrado en el radar por los servicios del portugués es el Benfica. No obstante, Rui Costa, el presidente del club, no confirmó ni desmintió dicha información, admitiendo que "son negociaciones en curso" y "no se debe hablar de ellas públicamente".

A pesar de la discreción de Costa, las palabras del presidente del Benfica confirmaron el interés del club en el regreso del delantero.

"No sólo Di María ya volvió al Benfica. También Gonçalo Guedes. Lo que queremos son buenos jugadores y si podemos conseguir jugadores que también conozcan el lugar y conozcan el fútbol portugués eso es una ventaja", añadió.

El futbolista de 24 años fue formado en la cantera del Benfica y, en 2019, se unió al Atlético de Madrid. Ha jugado también en equipos como el Chelsea y FC Barcelona.