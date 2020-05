Volante francés: "Sampaoli me decía que podía salir, beber y que el me cubriría" | Fuente: Twitter

El volante francés Samir Nasri contó en las redes sociales una insólita anécdota junto al técnico argentino Jorge Sampaoli y cómo este lo convención para que fiche por el Sevilla en la temporada 2016-17.

"Tuve una relación de amistad con Sampaoli. Fue un amigo, no un entrenador. Sampaoli me quería tanto que me dijo: 'Ven a nuestro equipo, puedes beber, salir en una discoteca, hacer lo que quieras y yo te cubriré frente al club. Sólo te pido que seas bueno en el campo el fin de semana. De hecho, si yo quería ir a ver a mi familia un fin de semana que no tuviera que jugar, Sampaoli me decía que el se encargaría de cuidarme al perro", contó el jugador de 32 años y que actualmente juega en el Anderlecht de Bélgica.

Por último recordó aquella temporada en la que jugó en el Sevilla y logró darle pelea al Barcelona y Real Madrid. "Teníamos uno de los mejores equipos de Europa. Con Nzonzi, Vitolo, Jovetic, Sarabia, Ben Yedder, Adil Rami, Mariano ... Durante 6 meses fuimos tan fuertes como el Barza y el Real Madrid", finalizó.