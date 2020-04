El día que José Mourinho ideó un plan y evitó que el Liverpool campeone | Fuente: Difusión

En el tramo final de la temporada 2013-14 de la Premier League, el Liverpool estaba muy encaminado para ser campeón del torneo y en una de las últimas jornadas debía enfrentar al Chelsea de José Mourinho, quien ideó un plan para ganarle a los 'reds' y evitar que sean campeones de la liga.

Mark Schwarzer, que por aquel entonces atajaba en el Chelsea, contó en una entrevista cómo es que llegaron a ese decisivo encuentro ante el Liverpool. "No hay que olvidar que tuvimos el partido de Champions League ante el Atlético de Madrid tres días después. Nunca pensé en jugar esos partidos, pero Cech se lesionó. Mourinho no quería que el Liverpool ganara. Ni él ni nuestro cuerpo técnico. No le fue bien esa semana, estaba enfermo y la rueda de prensa duró siete u ocho minutos. Dejó a algunos jugadores importantes en Londres y tuvimos lesiones. Ivanovic fue central y Kalas debutó en la Premier League", contó en diálogo con la BBC.

El exarquero australiano finalmente contó que fue lo que les pidió José Mourinho para salir ganadores de aquel encuentro. "Nos dijo que el secreto sería frustrar al Liverpool. Dijo que teníamos que 'irritarles' y que esta estrategia funcionaría porque abrirían espacios allí y tendríamos nuestras oportunidades. Me dijo que en cuando rodara la pelota perdiera tiempo, desde el primer minuto. Que fuera caminando y no corriendo. La afición y los jugadores se volvieron locos. Nunca había visto a Anfield así. Arruinamos su fiesta", señaló.

El encuentro acabó en un 2-0 a favor del Chelsea y al Liverpool se le escaparía el título de la Premier League en las últimas fechas. Al final, el Manchester City acabaría siendo campeón del torneo.