Mourinho: "Me importa un bledo lo que diga Pogba" | Fuente: AFP

En las últimas horas las declaraciones de Paul Pogba sobre José Mourinho causaron revuelo en el fútbol inglés. El actual futbolista de Manchester United comparó al estratega portugués con su actual técnico, Olé Gunnar Solskjaer.

"Quizás Ole no nos elegiría (para el ‘once’ o una convocatoria), pero no nos dejaría de lado como si ya no existiéramos. Esa es la diferencia entre Mourinho y Ole. Una vez tuve una gran relación con Mou, todo el mundo lo vio, y al día siguiente no sé lo que pasó pero se acabó", indicó Pogba a la prensa.

Por su parte, Mourinho, actual entrenador de Tottenham, respondió a las afirmaciones del centrocampista francés: "me importa un bledo lo que diga Pogba”, indicó en conferencia de prensa.

Asimismo, también criticó a Ole tras referirse de mala forma a Heung-Min Son, su jugador en los 'Spurs': "Si mi hijo se queda en el suelo durante tres minutos y necesita que sus diez compañeros le ayuden a levantarse, les puedo decir que no tendrá nada para comer”, había afirmado el entrenador del Manchester United", había dicho Ole.

Al respecto, Mourinho replicó: "Déjame decirte algo. Estoy muy, muy sorprendido de que después de los comentarios que Ole hizo sobre Son no me preguntes al respecto. Solo quiero decir que Son tiene mucha suerte de que su padre sea mejor persona que Ole, porque creo que un padre, yo soy un padre, siempre tiene que alimentar a tus hijos, no importa lo que hagan”.