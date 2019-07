El entrenador portugués aseguró que extraña los banquillos y no puede disfrutar de su tiempo libre. | Fuente: EFE

Desde que el Manchester United decidió prescindir de su trabajo, la vida no ha sido igual para José Mourinho. El entrenador portugués se quedó sin dirigir algún club y confiesa que su presente no es el mejor a raíz de su inactividad desde la temporada pasada.

"Mis amigos me dicen que disfrute mi tiempo. Sinceramente, no puedo disfrutar. No estoy lo suficientemente feliz para eso. Echo de menos mi fútbol, tengo la chispa, un compromiso conmigo mismo y con la gente a las que he inspirado", confesó 'Mou' en una entrevista para SkySports.

Si bien el ex entrenador de Real Madrid fue voceado para volver a dirigir en la Casa Blanca, la negociación nunca se concretó y alejó de los planes de Mourinho.

Asimismo, afirmó que lo conseguido con anteriores clubes ya forman parte de su pasado: "Mi próximo movimiento será el comienzo. No siento que sea un año más a lo que he logrado, eso es historia para el museo", agregó el portugués.

¿Al mando de una selección?

Si bien reiteró que tiene muchas ganas de volver a estar en los banquillos, también aseguró que son esas mismas ganas las que han descartado la posibilidad de ponerse al mando de una selección de fútbol.

"Mi futuro empezará con el siguiente movimiento(...). Un trabajo de seleccionador para mí ¿un partido al mes? Demasiado trabajo de oficina. Sin campo, sin partidos, esperar dos años para la Eurocopa, esperar otros dos años para un Mundial. No. Todavía no", finalizó el entrenador de 56 años.