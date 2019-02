José Mourinho dirigió al Manchester United por 2 años y 7 meses. | Fuente: Goal

Después de sus experiencias trabajando en Portugal, Inglaterra, Italia y España, a José Mourinho le gustaría entrenar en otro país y este podría ser Francia. En diálogo con beIN Sports, el estratega portugués habló sobre la chance de poder dirigir en la Ligue 1 y manifestó que lo ve como una opción aceptable pensando en su futuro.

"Me veo dirigiendo en la Ligue 1. He trabajado en cuatro diferentes países y me gustaría aprender otras culturas, dirigir en un nuevo campeonato sería una fantástica experiencia. Sin embargo, de momento estoy viviendo tranquilo y trabajando para tener la oportunidad correcta para volver a entrenar. Hasta 3 meses sin trabajo es OK, pero después se vuelve todo más difícil. Espero regresar más fuerte porque el proyecto que tengo es mejorar y pienso todos los días en mi profesión, pero este no es el momento para hablar sobre clubes", dijo el técnico luso.

Incluso, hasta hace no mucho se vinculaba a José Mourinho al PSG por la irregular campaña que venía cumpliendo Thomas Tuchel en la UEFA Champions League pero esa chance queda descartada de momento tras la victoria por 2-0 frente al Manchester United. También, se rumoreaba que 'Mou' podría asumir la dirección técnica del Benfica, aunque él mismo descartó esa posibilidad.