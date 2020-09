Joseph Minala juega como mediocentro. | Fuente: AFP

En 2014 saltó a los titulares de la prensa internacional acusado de tener 41 años en lugar de 17: El futbolista camerunés Joseph Minala, todavía contratado por la Lazio de Italia, lamenta ahora una noticia falsa que "frenó" su carrera deportiva.

Actualmente cedido al Qingdao Huanghai FC (1ª división china), Joseph Minala no desea extenderse en "las falsas informaciones" de la época.

Joven promesa de la Lazio, el centrocampista tuvo que hacer frente a duros comentarios en las redes sociales, tras la publicación de artículos que cuestionaban su edad. Afirmaban sin pruebas que el adolescente era realmente un cuarentón.

Sus rasgos de treintañero y su imponente físico habían contribuido a extender el rumor. Incluso la Federación Italiana abrió una investigación que le declaró inocente.

"Tuve oportunidades en algunos clubes. Pero no fueron más allá a causa de este asunto, que frenó mi carrera y todavía la frena", explica a la AFP Joseph Minala, que ahora tiene 24 años.

"Es una imagen que algunas personas desafortunadamente tienen de mí. Tuve la posibilidad de ir a Francia, al Paris Saint-Germain en la época, pero no se hizo", lamenta.

El centrocampista se encuentra actualmente en Suzhou (este de China), donde su equipo, Qingdao Huanghai, permanece en una 'burbuja sanitaria' destinada a evitar la transmisión del Covid-19 mientras compite en la liga. Tras ello, deberá volver a la Lazio y complir con su contrato que acaba a fin de año.

"Hubiera tenido otra carrera sin esta polémica. A veces algunos prefieren ignorar que soy un buen jugador, solo subrayan ese aspecto de mí", explica por teléfono.

Joseph Minala cuando tenía 17 años y jugaba en la Lazio. | Fuente: Facebook Lazio

Formación de panadero

Su recorrido profesional es digno de una novela. Cuando era un chaval fue detectado en Camerún por un antiguo profesional convertido en agente que le promete una prueba con el Milan.

Entonces sus padres pagan "mucho dinero" por el viaje del chico de 14 años a Italia. Pero el sueño se acaba cuando llega a una estación de tren de Roma.

"Me dijeron que vendrían a buscarme para hacer la prueba con el Milan. Espere una hora, una hora y media, nadie venía", rememora.

"Estaba abandonado en la estación con mis dos maletas y un teléfono sin chip. Fue una estafa que nunca entendí", añade.

Sin un lugar al que ir, el niño acude a la policía.

"Estaba tan decepcionado que les pedí que me repatriaran a mi país. Como era menor no acompañado, me llevaron al hospital para someterme a un reconocimiento. Luego me metieron en un centro social", relata.

"Entonces comenzó mi verdadera aventura", avisa.

Minala regresa al fútbol con el equipo del centro de acogida, que participa en un torneo de aficionados en la región de Roma. Al mismo tiempo se forma como panadero.

Joseph Minala tenía 17 años cuando debutó en Lazio, pero le ponían 41 años | Fuente: Joseph Minala /Facebook

Juve, Inter, Milan...

"Hoy soy un buen panadero. Quizás después de mi carrera abra una panadería, ¡nunca se sabe!", bromea.

El conocido agente Mino Raiola, con Zlatan Ibrahimovic o Paul Pogba entre sus representados, lo capta para llevarlo al Nápoles, donde permanecerá un año.

Tras varias pruebas (Juventus, Inter Milan y por fin Milan), en 2013 pasa a formar parte del equipo sub-19 del Lazio. Y tras la polémica por su edad es cedido a varios destinos en la serie B italiana y después a China.

Minala seguirá en el gigante asiático hasta finales de año, para terminar la temporada con el Qingdao. Su contrato con la Lazio, donde solo ha jugado un puñado de partidos, acaba en junio.

"Muchas personas esperan que deje de jugar, que me rinda. Pero no es el caso, continuaré haciendo mi trabajo. Todavía estoy en el fútbol", concluye Minala, que sueña con ser internacional camerunés.