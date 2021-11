El peruano Juan Reynoso lamenta que falta de definición eliminó al Cruz Azul | Fuente: AFP | Fotógrafo: PEDRO PARDO

El peruano Juan Reynoso, entrenador del campeón Cruz Azul, lamentó este domingo que la falta de definición eliminara a su equipo en el torneo Apertura del fútbol mexicano al caer por 1-4 ante el Monterrey en el partido de repesca.



"El equipo, intentó, luchó, mas cometimos errores como lo hemos hecho todo el torneo de oficio, de falta de malicia, de no cortar. Eso es lo que hoy nos lamentamos porque con lo que generamos no fuimos contundentes y ellos como han pasado en nuestros enfrentamientos llegan y la meten", explicó en rueda de prensa.



En mayo, el Cruz Azul rompió una sequía de más de 23 años sin un título de Liga y terminó con un supuestos fantasmas que lo hacían fallar en los momentos decisivos.



Meses después, 'La Máquina' fue eliminada dos veces por el Monterrey del técnico Javier Aguirre, primero en las semifinales de la Liga de Campeones de la Concacaf en agosto y ahora en la repesca del Apertura.



"Por lo que vi en el trámite del juego, en más de un momento pudimos empatar y de repente empatando pudimos remontar, pero esto no es de méritos, sino de contundencia y ellos la tuvieron" recalcó Reynoso sobre el funcionamiento de su equipo ante los Rayados de Aguirre.







Cruz Azul de Juan Reynoso no podrá pelear por el título | Fuente: AFP

El estratega sudamericano se quejó de que por varios momentos durante el Apertura, incluida la pretemporada, dirigió entrenamientos sin todos sus jugadores ya que algunos como el uruguayo Jonathan Rodríguez, el ecuatoriano Bryan Angulo y el mexicano Luis Romo fueron llamados por sus selecciones.



"Si contamos los entrenamientos que hemos estado juntos, es para todos meternos un tiro como fútbol mexicano, pero bueno, hoy no lo voy a mencionar porque nos ganaron bien", señaló el mentor de 51 años.



El próximo torneo, Reynoso espera contar con refuerzos de jerarquía para regresar a los Azules a pelear por su décimo título de Liga.



"El plan es tener refuerzos a la altura de lo que es el club. Tanto lo que fue diciembre-enero y a mitad de este año no se pudieron hacer contrataciones. Valoro el esfuerzo de la directiva, pero no se pudo. Cuando pasan situaciones como estas es porque seguro dejamos de hacer cosas todos, está en nosotros optimizar los recursos y traer gente que nos ayude a reinventarnos", finalizó.

(Con información de EFE)

