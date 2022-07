Jules Koundé luchará por ser titular en Barcelona. | Fuente: @FCBarcelona_es

Jules Koundé jugará en Barcelona a partir de la próxima temporada. Este jueves, los culés anunciaron un principio de acuerdo con Sevilla, por lo que solo resta la firma de contrato.

Barcelona ya cuenta con Jules Koundé, quien arribó a Cataluña. Luego del anuncio oficial de parte del cuadro blaugrana, el ahora exjugador sevillista habló para las redes oficiales de su nuevo conjunto y no guardó su felicidad en ser parte del proyecto culé de cara a la campaña 2022-23.

"Muy orgulloso y agradecido por la oportunidad. Ilusionado porque el Barça es un club muy grande. Tengo muchas ganas de empezar a jugar y estar con mis nuevos compañeros", fue lo que dijo Koundé en un primer momento.

Barcelona tiene en Jules Koundé a un nuevo defensa central

El francés Jules Koundé llega procedente del Sevilla. | Fuente: @FCBarcelona_es

Además, confirmó que conversó con el entrenador del conjunto azulgrana, quien le explicó los planes que tiene para los próximos meses.

"Xavi es una gran parte de mi llegada. He hablado con él y me ilusionó su discurso. Vemos el fútbol de la misma manera. Ojalá lo haga lo mejor posible. Espero tener protagonismo. Tengo objetivos, pero no me pongo límites. Aca también llego a aprender", sostuvo el internacional con la Selección de Francia.

También, Jules Koundé añadió que "Sevilla es un gran club y Barcelona es un paso más en mi carrera, sobre todo a nivel deportivo. Acá hay que intentar ganar todo. Soy un jugador dinámico, con mucha energía para defender y que deja todo en el campo".

Hay que tener en cuenta que el contrato podría ser para las próximas cuatro temporadas y el traspaso se cifraría en 50 millones de euros, con cantidad variable entre cinco y diez millones de euros.

Koundé y los fichajes del Barcelona de Xavi

El futbolista tuvo una oferta del Chelsea sobre la mesa y las conversaciones estaban avanzadas con los 'blues'. Sin embargo, apareció Xavi con una llamada que lo cambió todo.

Para la temporada 2022-23, los culés -además- ficharon a Andreas Christensen (Chelsea), Franck Kessié (Milan), Robert Lewandowski (Bayern Munich), Raphinha y confirmaron un nuevo vínculo con Ousmane Dembélé.

