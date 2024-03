Jürgen Klopp y el tenso momento que vivió con periodista tras derrota por FA Cup: "Es una preguna un poco tonta"

Manchester United y Liverpool disputaron uno de los mejores partidos de la temporada. Los Diablos Rojos, de la mano de Alejandro Garnacho, vencieron 4-3 a los Reds y clasificaron a la semifinal de la FA Cup.

Este resultado dejó un mal sabor de boca a Jurgen Kloop, quien tuvo un cruce con un periodista danés tras el encuentro.

En conversación con Niels Christian Frederiksen, el técnico alemán tildó como "tonta" la pregunta que le hizo el comunicador sobre el bajo rendimiento del equipo en el tiempo extra.

"Es una pregunta un poco tonta", indicó en un primer momento. "Si nos ves seguido, puedes preguntarnos las otras veces por qué tenemos tanta energía. No sé cuántos juegos tuvimos últimamente y cuántos tuvo el Manchester United. Así es el deporte. Estoy muy decepcionado por esa pregunta, pero pensaste que obviamente era buena", complementó.

Luego, la situación se puso más incómoda cuando el periodista habló sobre la seguidilla de partidos.

"Oh, no lo creo. Obviamente, no estás en una gran forma y no tengo nervios para ti. Y las preguntas son muy tontas. ¿Cuál es tu problema? ¿Qué estás buscando? ¿Por qué eres tan provocador?", finalizó.

A Klopp lo comió el personaje del mal perdedor…

Periodista da detalles del encuentro

Luego del "cara a cara" con el técnico de Liverpool, Niels Christian Frederiksen dio más detalles del encuentro que no se vieron.

En primera instancia, indicó que el técnico siguió gritándole y se sorprendió por la manera de la reacción del alemán.

"Continuó después de lo que se vio en la televisión. Continuó por el pasillo gritándome y gritándome. Yo también fui tras él porque pensé que era algo extraño", afirmó el reportero.

"Me sorprendió mucho. Los que estaban alrededor se asustaron y casi estaban pegados a la pared como: 'Wow, ¿qué ***** acaba de pasar aquí?', me quedé muy sorprendido", sostuvo el periodista danés.

Por último, aseguró que ha entrevistado al técnico en varias ocasiones y nunca ha tenido un comportamiento de ese tipo. Además, le restó importancia a la crítica sobre su físico.

"He entrevistado a Jürgen muchas veces. No lo conozco personalmente, pero he estado en Mainz varias veces y también lo entrevisté en Dortmund y muchísimas veces durante sus días en Liverpool. Entonces, no tenemos una mala relación en absoluto", indicó en un principio.

"Él nunca jamás diría eso. Klopp no es así. No fue esa su intención en absoluto", finalizó.

