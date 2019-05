Jose Mourinho dirigió por última vez el Manchester United | Fuente: AFP

José Mourinho era uno de los candidatos preferidos para reemplazar a Massimiliano Allegri en el banquillo de la Juventus para la próxima temporada. Cristiano Ronaldo consideraba que el técnico idóneo para el puesto y por eso lo propuso a la directiva.

El técnico, incluso, dio pistas de que CR7 era quién lo había recomendado. "Uno de los jugadores con los que tengo una gran relación, juega para un equipo y me dijo que debería estar allí la próxima temporada. Yo le respondí que no me querían”, comentó Mourinho. Pero no quedó ahí: “Me dijo: ‘ganas tres partidos y comenzar a quererte’”.

Aunque el técnico portugués prefiere 'autoexcluirse' de la lista de candidatos para agarrar el buzo del cuadro bianconero. ¿Motivo? La principal razón -según el diario AS de España- es el pasado de José Mourinho, quien dirigió el Inter de Milán durante dos temporadas (2008-09/2009-10). Además ganó la Champions con los nerazzurri en el 2010.

El último equipo que Mourinho dirigió fue Manchester United, de donde fue cesado. Desde ese momento el nombre del portugués ha sonado en varios ligas como Serie A, Premier League, China y hasta selecciones, pero él prefiere viviendo en Londres.