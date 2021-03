Inacabable: Gianluigi Buffon anuncia hasta qué edad piensa seguir en el fútbol | Fuente: Twitter Gianluigi Buffon

Gianluigi Buffon, arquero y referente de la Juventus, ha comentado recientemente en una entrevista sus deseos de seguir en el fútbol profesional hasta el 2023, para cuando entonces alcance los 45 años. El italiano, que amagó con retirarse cuando se fue al PSG de Francia, siente que todavía puede rendir al máximo nivel.

"En mi cabeza hay una señal de stop final, una barra máxima, que es junio de 2023. Ese es el máximo, realmente el máximo, jugar hasta los 45. Pero también podría dejar de competir en cuatro meses. Dicen que cuando llegas a mi edad, el declive ocurre de una vez, de un momento a otro. Eso no lo creo. Siento lo que siento, y las sensaciones que tengo dentro de mí no me hacen pensar que va a haber un colapso repentino",. señaló el popular 'Gigi'.

"Soy alguien que cree firmemente en el destino. Cuando la Juventus me ofreció la oportunidad de volver, pensé: Tal vez haya una razón, algo por lo que debo regresar allí. Una última gran historia para escribir'. Así que tengo que ser honesto, también hay una parte de esto que se reduce a ese poco de ego que todos tenemos", declaró para el diario The Guardian.





25 años de carrera

Una historia llena de victorias, títulos. "Sinceramente, nunca imaginé que seguiría jugando durante tanto tiempo. Pero estas son historias hermosas, creo", finalizó

En 25 años como jugador profesional, Gianluigi Buffon ha disputado más de 900 partidos y ha ganado 26 títulos, incluida la Copa del Mundo en Alemania 2006.

