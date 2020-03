Gianluigi Buffon ha conseguido 21 títulos con Juventus en Italia | Fuente: AFP

A pesar que en 2018 decidió cerrar su ciclo con Juventus, Gianluigi Buffon retornó al equipo de Turín tras pasar por una temporada con París Saint Germain en la Ligue 1 y el portero ha señalado sentirse “bien” manteniendo su trayectoria deportiva a sus 42 años.

“No paro de jugar porque todavía me siento bien, pero también para respetar los sueños que tenía cuando era niño. En ese momento nunca habría imaginado llegar donde he llegado”, señaló el arquero italiano, campeón mundial con su selección en 2006, a la pagina web de Juventus.

En su vuelta a Turín, no ha tenido la misma cantidad de partidos con el elenco principal, dado que la titularidad está designada para el polaco Wojciech Szczesny, que la recibió tras la marcha de Gianluigi. En lo que va del curso europeo, Buffon ha atajado en 11 encuentross oficiales, manteniendo el nivel que lo ha caracterizado durante su trayectoria.

La situación en Italia por el coronavirus ha generado que en todo el país se cumpla cuarentena y aislamiento social, de la que no ha sido ajeno Buffon.

"Hay que tener respeto para los demás y seguir las indicaciones que nos dan. Esta experiencia nos unirá aún más. Yo no estoy mal en casa, tras los primeros dos o tres días en los que tuve que adaptarme, ahora me siento bien. Me divierto cocinando”, contó.