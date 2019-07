Higuaín y Buffon cantaron en la cena de la Juventus | Fuente: Instagram

Se ha vuelto una tradición que los jugadores nuevos que llegan a un club cumplan un ritual tras la primera cena. La mayoría de veces los futbolistas cantan y sus compañeros le dan un veredicto. Nadie se salva, ni los que regresan como es el caso de Gianluigi Buffon y Gonzalo Higuían, que volvieron esta temporada a la Juventus tras su paso por el PSG y Chelsea, respectivamente.

Tras presentarse, Gonzalo Higuían convirtió a una silla en su escenario y lanzó el coro de "Despacito", que Luis Fonsi y Daddy Yankee. "Despacito/ quiero desnudarte a besos despacito/

Firmo en las paredes de tu laberinto...", cantó y sus compañeros le hicieron coro y le sigueron con aplausos.

El legendario arquero italiano Gianluigi Buffon también se subió a la silla y cantó "Volaré" y lo hizo en italiano. "Volare oh, oh/ Cantare oh, oh, oh/ Nel blu dipinto di blu/

Felice di stare lassù". Sus compañeros improvisaron como pañuelos, las servilletas.

Higuaín y Buffon cantaron en la cena de la Juventus | Fuente: Instagram

También pasaron por el ritual De Ligt, Rabiot, Merih Demiral

Juventus se encuentra en Nanjing, donde se enfrentará a Inter de Milán por la Champions Cup.