Maurizio Sarri asumió la dirección técnica de Juventus en reemplazo de Massimiliano Allegri. | Fuente: AFP

Maurizio Sarri podrá elegir a solo 22 futbolistas de la Juventus para elaborar la nómina de futbolistas inscritos para la Champions League. En ese sentido, el estratega italiano evalúa dejar fuera a una de las figuras del equipo teniendo en consideración que podría dejar el club en este periodo de transferencias: el argentino Paulo Dybala.

Sabiendo que estuvo cerca de concretar su ida al Manchester United, Maurizio Sarri evitó descartar la chance de no inscribir a Paulo Dybala en la Champions League en su última conferencia de prensa. Incluso, el propio técnico de Juventus señaló que, de ser por él, no dejaría a ningún elemento de su plantel sin la chance de jugar.

"Podría hablar con Paulo Dybala, pero si el mercado va de determinada manera lo que digo no valdría nada. Al final, tenemos que liberarnos de seis jugadores. Todo esto también depende en las ofertas que tengamos, no es simplemente una cuestión de decidir. Me gustaría quedarme con todos, pero solo podemos inscribir a 22 jugadores en la Champions League y tres de ellos tienen que ser arqueros", dijo.

Además de la opción que tuvo en Manchester United, Paulo Dybala también ha sido vinculado con el PSG en este libro de pases. Sin embargo, el cordobés ha dado muestra en más de una ocasión de su interés por no cambiar de aires y quedarse en las filas de Juventus.