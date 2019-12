Paul Pogba solo ha jugado siete partidos en la temporada con el Manchester United. | Fuente: AFP

Paul Pogba vuelve a estar vinculado con un club que busca concretar su salida del Manchester United. Sin embargo, a diferencia de anteriores ocasiones, el Real Madrid no es el protagonista en este caso. Según lo informado por el portal italiano 'Tuttosport', es su exequipo Juventus el club que enviará una oferta por 60 millones de euros más el pase del volante alemán Emre Can para adquirir sus servicios.

Lo informado por el mismo medio es que Maurizio Sarri ha solicitado el fichaje de Paul Pogba ante los irregulares resultados que viene obteniendo la Juventus. Al parecer, con la lesión del uruguayo Rodrigo Bentancur, el estratega de 60 años cree conveniente reforzar el mediocampo con un jugador de mucha jerarquía como el francés.

Por su parte, Emre Can ha tenido poca continuidad en Juventus durante la presente temporada y hasta fue dejado fuera de la lista de futbolistas para disputar la fase de grupos de la Champions League. No obstante, pese a no ser considerado por Sarri, el mediocampista de 25 años ha demostrado su valía para jugar en clubes de la élite europea en su paso por Liverpool y Bayer Leverkusen.