Karim Benzema ganó por primera vez el Balón de Oro. Superó a Sadio Mané, Kevin de Bruyne y Robert Lewandowski. | Fuente: AFP - Composición

Sus primeros años en el Real Madrid fueron difíciles y por poco casi toma las maletas y vuelve a su casa en Lyon, hasta donde el mismísimo Florentino Pérez llegó para cerrar su fichaje. Karim Benzema firmó hace 13 años por el cuadro español. Llegaba como la 'joya' francesa que toda Europa quería y si bien al inicio tuvo una serie de obstáculos, su perseverancia y la ambición de coronarse como el mejor futbolista del planeta fueron un motor en su vida. Y el lunes 17 de octubre todo ello dio sus frutos al ser reconocido con el Balón de Oro 2022, cuando está cerca de cumplir 35 años.

La temporada pasada brilló con la Selección de Francia y especialmente con la camiseta de Real Madrid, club donde por muchos años tuvo que cumplir un rol secundario y estar bajo la sombra de Cristiano Ronaldo. Desde la partida del astro portugués de Santiago Bernabéu en 2018, el 'Gato' Benzema ha conseguido ser el líder y el jugador más determinante del club más ganador de la Champions League. A punta de goles y de soberbias actuaciones llevó de la mano al equipo de sus amores a obtener la codiciada 'Decimocuarta' en el Stade de France.

Se emocionó cuando fue ovacionado en el Teatro de Chatelet de París segundos después de que Zinedine Zidane, uno de sus ídolos junto a Ronaldo, lo confirmara como el ganador del Balón de Oro por encima de Sadio Mané, Kevin de Bruyne y Robert Lewandowski. Un triunfo a la grandeza y a la humildad. Ya la apuesta personal de Florentino Pérez terminó de cerrar el círculo. Siempre confió en Benzema un goleador con alma de ‘10’ que tiene energía para rato.





Karim Benzema recibió el Balón de Oro de las manos de Zinedine Zidane. | Fuente: @francefootball | Fotógrafo: AFP

1. Decisivo en los momentos cruciales de Champions

Cuando más lo necesitaba el Real Madrid, Karim Benzema se vistió de héroe para salvar a su equipo de situaciones extremas. Tuvo la sapiencia de provocar el error de Gianluigi Donnarumma en la histórica remontada ante París Saint Germain (PSG) el 9 de marzo pasado en el Santiago Bernabeú. En ese partido anotó un triplete y mandó a casa a Lionel Messi, Neymar y a su amigo Kylian Mbappé. Luego hizo lo propio en la eliminatoria contra el Chelsea en la cual anotó cuatro golazos para dejar en el camino al entonces campeón de la Champions. Ya en las semifinales volvió a dejar su sello y remarcó su sitial como mejor jugador del certamen al anotar un triplete en los dos partidos ante Manchester City de Pep Guardiola, que pagó caro no ser determinante de cara al arco del monumental Thibaut Courtois.

2. Goleador de la Champions

Si Real Madrid causaba miedo entre sus rivales en la Champions, la presencia de Benzema causaba pavor. Su actuación fue determinante y conformó una dupla letal con el brasileño Vinicius Junior. Fue de menos a más. En la fase de grupos anotó cinco goles en sus enfrentamientos contra el Inter de Milán, Shakhtar y Sheriff del peruano Gustavo Dulanto. Desde los octavos de final pisó el acelerador y llegó acumular 10 goles más. Frente a Liverpool estuvo cerca de volver anotar, pero le anularon su gol. Así cerró su fantástica participación con 15 anotaciones y dos asistencias.

Karim Benzema anotó la remontada del Real Madrid sobre PSG. | Fuente: ESPN

3. Goleador de LaLiga Santander

Real Madrid volvió a gritar campeón en LaLiga Santander 2021-22. La base del éxito del equipo dirigido por Carlo Ancelotti se forjó con grandes actuaciones de Thibaut Courtois, David Alaba, Casemiro, Luka Modric, Vinicius Junior y especialmente de Benzema. El exjugador de Lyon estuvo intratable. Su voraz hambre de gol llevó que alcance 27 anotaciones en 32 encuentros en el campeonato español superando a Aspas (18), ‘Vini’ y De Tomás (17).

Sin embargo, su función en la cancha no solo radicó en anotar goles. Y es que repartió 12 asistencias, culminando segundo máximo asistente después de Ousmane Dembélé (13), y logrando sus mejores marcas en ambas variables.

Lionel Messi enfrentó a Karim Benzema en los octavos de final de la Champions. | Fuente: AFP

4. Favorito de Messi, Lewandowski y otros cracks

"Yo creo que no hay dudas, está clarísimo que Benzema hizo un año espectacular y terminó consagrándose con la Champions, siendo fundamental de octavos hacia adelante en todos los partidos. Creo que no hay dudas este año", afirmó Lionel Messi que no escatimó elogios para el '9' de Real Madrid.

Aunque Messi no fue el único que colocó a Benzema como el gran favorito en el Balón de Oro. Tras el triunfo ante Barcelona, el volante de Real Madrid, Luka Modric, señaló que "todos sabemos lo que va a pasar. Se lo merece por todo lo que hizo el año pasado", apuntó.

De igual forma, Lewandowski también reconoció la campaña del goleador francés. “Sí, probablemente sea uno de los favoritos para ganar el Balón de Oro, por supuesto, si no lo cancelan es probable que él gane el Balón de Oro este año”.

Karim Benzema fue el más votado del jurado, con 100 votantes, periodistas de cada una de las 100 primeras naciones de la clasificación FIFA. | Fuente: AFP

5. Ganador en clubes y en Selección de Francia

No solo su capacidad goleadora en Real Madrid es notable. Karim Benzema trasladó su espectacular momento en su regreso a la Selección de Francia, que se consagró campeón de la UEFA Nations League el 10 de octubre del 2021 en el Estadio San Siro de Milán. En esa jornada, el equipo dirigido por Didier Deschamps consiguió vencer a España por 2-1 tras una gran remontada impulsada por su línea ofensiva.

Mykel Oyarzabal colocó adelante en el marcador a España, que estuvo cerca de poner en la lona a Francia que salió del hoyo anímico gracias a Benzema que se mandó con un golazo al ángulo para igualar las acciones. El gol del triunfo lo marcó Kylian Mbappé.

El flamante Balón de Oro logró salir al frente en una asignatura pendiente con su selección, a la que no le faltan figuras. ¿Logrará tocar la gloria en Qatar 2022?

Florentino Pérez en la presentación de Benzema en Real Madrid. | Fuente: Real Madrid