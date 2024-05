Así reaccionó Kylian Mbappé cuando le preguntaron por qué no anuncia su fichaje con Real Madrid [VIDEO]

El delantero del París Saint Germain Kylian Mbappé, que este sábado jugó la final de la Copa de Francia, su último partido con el equipo francés, reconoció sentir "un dolor en el corazón", se mostró convencido de que no encontrará lo mismo en futuro club, pero que también será "fantástico".



"Lo que he tenido aquí no lo voy a encontrar en ningún sitio, pero tendré otras cosas y sé que también serán fantásticas", aseguró el jugador, que abandona el PSG como máximo goleador de la historia. Y todo indica que su futuro estará en el Real Madrid.



Mbappé afirmó que le gustará saber que ha cambiado "la mentalidad" de los aficionados y que "cada más jóvenes querrán jugar en el PSG".

❓PERIODISTA: "¿Por qué no anuncias que fichas por el REAL MADRID?"



👀 KYLIAN MBAPPÉ: "Lo mejor era terminar de despedirme. Lo único que quería era acabar bien con mi club... Será DENTRO DE POCOS DÍAS.



📹 @RubenMartinAS pic.twitter.com/8gSkZw77IH — SrNaninho (@SrNaninho) May 26, 2024

"Espero que sigan viendo al PSG. Y a mí, es normal, espero, porque les he hecho soñar. He intentado cambiar un poco la mentalidad, darles ganas de jugar en el PSG y triunfar aquí. Siempre hemos querido inspirar a los jóvenes", señalo.



El delantero reconoció que "después de tantos años aquí" siente "un dolor en el corazón" por saber que será su último partido.



Al tiempo se mostró feliz por el triunfo en la Copa de Francia, un trofeo que hacía tres años que no ganaban y que, dijo, es muy querido en el vestuario porque el PSG es el que más veces lo ha levantado.