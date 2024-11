DT de Francia: Mbappé pasa por "una situación complicada", pero volverá a su mejor juego

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El seleccionador francés, Didier Deschamps, considera que Kylian Mbappé pasa "una situación complicada", aunque se muestra convencido de que recuperará su mejor juego.



El delantero del Real Madrid pasa por "una situación complicada, más difícil", reconoció Deschamps en unas declaraciones a la cadena TF1 emitidas este domingo.



El técnico advierte de que el mal momento de su jugador "no quita lo que ha hecho" y se muestra convencido de que volverá a recuperar la efectividad. "No tengo razones para pensar lo contrario", afirma.



Deschamps se extendió sobre las dificultades que tienen los deportistas actuales, con mayores exigencias deportivas y la creciente presión mediática y de las redes sociales.



En su opinión, eso puede acabar en lo que llamó un estado de fragilidad psicológica, aunque dijo que de ahí a llegar a "hablar de depresión... no sé".



Mbappé ha estado ausente de las dos últimas convocatorias de Deschamps para la fase de grupos de la Liga de las Naciones.



Preguntado sobre el debate acerca de la posición ideal del jugador, respondió que aunque en Francia se le critica por colocarlo como delantero centro Mbappé ha jugado en esa demarcación "con sus dos últimos entrenadores" de club.



Deschamps admite que Mbappé "no tiene el perfil de Oliver Giroud, evidentemente, aunque también depende de cuál sea el equipo rival".



Y sentencia que Mbappé "puede jugar en varias posiciones, lo demás son las asociaciones".

