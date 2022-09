Kylian Mbappé desistió de la oferta presentada por Real Madrid y aceptó mantenerse en el PSG hasta el 2027. | Fuente: EFE | Fotógrafo: YOAN VALAT

Para el Real Madrid estaba hecho. Florentino Pérez no tenía dudas, pero esta vez la historia tuvo un final distinto a lo que esperaba. Kylian Mbappé desistió de la oferta presentada por el cuadro blanco y aceptó mantenerse en el PSG hasta el 2027.

No fue una renovación de contrato y sí un nuevo vínculo. Finalizada la unión de Kylian Mbappé con PSG, el club le presentó una propuesta que encandiló al atacante y 'The New York Times' dio a conocer los detalles de este acuerdo.

Las tres temporadas que Mbappé seguirá con el elenco de la capital francesa están sustentadas por un astronómico salario. De acuerdo con el citado medio, el campeón del mundo percibirá un total de 83 millones de euros por cada uno de los cursos en los que estará en Parque de los Príncipes.





El contrato de Mbappé con el PSG



Kylian Mbappé renovó contrato con el PSG por tres temporadas | Fuente: EFE

Los 83 millones de euros anuales que Kylian Mbappé ganará con el PSG gracias su nuevo contrato son equivalentes a 6.91 millones de euros mensuales. En el periodo total que el delantero se mantendrá en el club presidido por Nasser Al-Khelaifi, recibirá la impresionante suma de 250 millones de euros.

No sería la única cifra que Mbappé se embolsaría por quedarse en la capital francesa, pues la fuente en mención señala que el futbolista recibió por el acuerdo de su continuidad alrededor de 125 millones euros, el mayor pago realizado a un jugador sin contrato en la historia del deporte.

Desde su llegada al equipo en 2017, procedente del AS Mónaco, Kylian Mbappé acumula 184 goles oficiales, encaminándose a convertirse en el artillero histórico del club. En la temporada anterior fue el máximo goleador entre todas las competiciones.

La cláusula con PSG en favor de Mbappé

Kylian Mbappé, de 23 años y uno de los mejores futbolistas de la actualidad, se ha convertido en uno de los jugadores con salario más alto en el presente. Aun así, 'The New York Times' reveló que existe otro acuerdo millonario entre el francés y el PSG.

Si pasadas las tres temporadas del actual contrato, ambas partes deciden ampliar la permanencia del delantero, Mbappé recibiría un bonus por esa firma que superaría los 125 millones de euros.

El PSG se respalda en el 'crack' para buscar ganar por primera vez en su historia la Champions League, certamen que en el 2020 alcanzó la final, donde fue derrotado por el Bayern Munich.





NUESTROS PODCASTS

¿Qué es la enfermedad de los legionarios, responsable de un letal brote en Argentina?

La OPS informó en la actualización que el Ministerio de Salud de Argentina reportó que la legionella, específicamente la bacteria L. pneumophila, había causado los casos de neumonía asociados con una clínica de salud en la ciudad de San Miguel de Tucumán.