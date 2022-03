PSG y la oferta a Mbappé: dos años de contrato y un sueldo incomparable | Fuente: AFP | Fotógrafo: FRANCK FIFE

PSG cuenta con un plantel plagado de ‘cracks’ y aunque aparecen Lionel Messi y Neymar, la estrella principal del equipo es Kylian Mbappé. Por edad, momento deportivo, goles y trascendencia en duelos, el delantero francés se pone a la cima, pero su futuro preocupa al club, pues este concluye en junio y todavía no ha renovado.

Aunque todo indicaba que el siguiente paso en la carrera de Kylian Mbappé estaría en el Real Madrid, el jugador resalta que se siente “comprometido” con el PSG, hecho que les da esperanzas a los parisinos por su renovación.

Así, con el tiempo siendo un factor que juega cada día en contra, PSG envió este martes una propuesta de renovación, a razón de dos temporadas a 50 millones de euros netos por cada una de ellas, más variables de cifras altas que engrosarían la billetera de’ Donatello’.

Según 'Le Parisien', el nuevo contrato que se le ofreció a Kylian Mbappé es por dos temporadas, es decir, serviría para blindar atacante hasta el 30 de junio de 2024. Además, uno de los factores más resaltantes, el francés dispondría de una prima por renovar de 100 millones de euros.

PSG y la espectacular oferta de renovación que ofreció a Mbappé

Kylian Mbappé no ha dado pistas de su futuro y cada vez que fue consultado indicó que "un profesional" y se "debe" al PSG hasta finalizar su contrato.

"¿Decidido mi futuro? No, no. Sé que juego en uno de los mejores equipos del mundo y voy a dar el cien por cien. No lo tengo decidido todavía", apuntó Mbappé tras marcar el gol que da ventaja al PSG ante el Real Madrid por los octavos de final de la Champions League.

La revancha entre ambos, pactada para el 15 de marzo en el Santiago Bernabéu, tendrá como ingrediente especial la resolución del caso Kylian Mbappé, tentado por ambos rivales.





NUESTROS PODCASTS

El mundo entero está a la expectativa de lo que pueda suceder entre Rusia y Ucrania, pero ¿Cuál es el efecto económico en el Perú? ¿Qué pasará si China y Estados Unidos toman partido en este conflicto?