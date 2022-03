Kylian Mbappé y Marcelo. | Fuente: UEFA

La leyenda brasileña de Real Madrid habló de todo e incluso del posible fichaje de Kylian Mbappé. Nos referimos de Marcelo que no aseguró el fichaje del aún delantero de París Saint Germain (PSG) a partir de mediados de año, fecha que termina su contrato con el equipo parisino.

"No lo veo porque no sé el futuro. Quiero que juegue la vuelta y que esté al cien por cien. No hay que desear el mal a ningún jugador", señaló Marcelo al programa El Hormiguero de España.

"Si ganamos tenemos que ganar por nosotros, no por que falte algún jugador o se lesione. Tienen que estar todos y que gane el mejor. Por el bien del fútbol", agregó sobre la posible baja de Mbappé por lesión para la vuelta ante el Real Madrid por la Champions League.



Real Madrid perdió 1-0 ante PSG en la ida de los octavos de final de la Champions. La revancha se disputará el 9 de marzo en el Santiago Bernabeú.

Conitinuará en el Real Madrid



"Estoy muy tranquilo, en el club de mi vida. Tengo en la cabeza jugar hasta que mi hijo crezca y podamos jugar juntos. El futuro no lo sé. Ahora estoy muy tranquilo, tenemos partidos importantes. Soy capitán del mejor equipo del mundo, estoy tranquilo, arropado por mis compañeros", asegura el jugador, quien reiteró su deseo de retirarse en Real Madrid.

"Todo tiene un fin, pero no pienso en esto. Quiero seguir toda mi vida aquí, pero no soy yo solo el que decide", culminó Marcelo.





