Real Madrid habría ofrecido 50 millones por fichar a Mbappé en enero | Fuente: Instagram

La historia de Kylian Mbappé y el Real Madrid suma un nuevo capítulo. Cuando todo apuntaba a que no habría movimiento en el actual mercado europeo, el escenario sería distinto, pues el elenco merengue habría ofrecido al PSG 50 millones de euros para fichar al delantero en este enero.

El agente italiano Giovanni Branchini reveló en entrevista con ‘La Gazzetta dello Sport’ que el Real Madrid decidió jugarse por tener ya mismo a Kylian Mbappé, quien es un deseo del club desde hace cuatro años.

"Depende del PSG. En estos días, el Real Madrid ha vuelto a la carga para tener inmediatamente Mbappé y ha ofrecido 50 millones de euros. No sé cómo terminará esto", afirmó Branchini, para quien "la iniciativa de Florentino Pérez merece atención, es un mensaje de estabilidad para el sistema".





¿Mbappé al Real Madrid en el mercado de enero?

Kylian Mbappé solo tiene contrato con el PSG hasta junio del 2022, por lo que actualmente ya puede entablar negociaciones con cualquier club sin ninguna restricción. Si los franceses no consiguen renovarle contrato, podrían dejarle ir tras el final de temporada a costo cero.

“Es una lástima para todos que un jugador de este calibre se marche en verano gratis. No sé lo que quieren hacer en París. Seguramente se avecina un verano caluroso con Haaland, Harry Kane y Vlahovic en la lista de invitados. Hay pocos vehículos fuera clase por ahí, todos competirán para asegurárselos", señaló Branchini.

El propio Kylian Mbappé descartó la pasada semana que fuera a recalar en el mercado invernal en el Real Madrid.

"No, en enero no iré al Real Madrid. Estoy muy feliz, voy a terminar la temporada con el PSG al cien por cien. Quiero darlo todo para ganar un gran título para los aficionados, creo que me lo merezco, ganar algo grande con el PSG", dijo en una entrevista con CNN.

Cabe apuntar que en febrero se jugarán los octavos de final de la Champions League y el Real Madrid tendrá como rival al PSG. Así, Mbappé -si continúa en París- se enfrentaría al que posiblemente sea su próximo club.





NUESTROS PODCASTS

En Israel se detectó el primer caso de "Flurona", es decir un contagio de covid-19 e influenza a la vez. ¿Cómo se produce esto y cuál es el nivel de gravedad? El Dr. Elmer Huerta nos explica.