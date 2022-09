Leandro Paredes y Kylian Mbappé se vieron las caras en el Juventus - PSG. | Fuente: EFE

Leandro Paredes, mediocampista de la Selección de Argentina, declaró en Sports Center de ESPN que nunca tuvo una relación amical con el delantero francés Kylian Mbappé, con quien coincidió en el PSG de Francia. El volante de la Juventus fue claro y conciso en su respuesta.

"No soy quién para hablar de él, yo tenía relación con los que tenía relación y con los que no, no puedo hablar", contestó Leandro Paredes desde la concentración de la Selección de Argentina, aclarando así que nunca fue amigo de Kylian Mbappé.

Leandro Paredes y Kylian Mbappé jugaron juntos tres años en el PSG y aunque ahora sorprende sus declaraciones, la prensa argentina asegura que esto se debe a que la estrella francesa no quería a ningún jugador argentino en el equipo, a excepción de Lionel Messi.





Leandro Paredes y su llegada a la Juventus

Sobre su llegada a la Juventus, Leandro Paredes declaró lo siguiente: "Era difícil la decisión de cambiar de club antes del Mundial, pero creo que tomé la decisión correcta, volvía de una lesión, necesitaba jugar y llegar de la mejor manera a Qatar. Jugar en Juventus era uno de mis sueños", finalizó.

Argentina vs Jamaica: ¿cuándo se enfrentan en amistoso?

El duelo entre Argentina y Jamaica se jugará este martes, 27 de setiembre, en el Red Bull Arena, a partir de las 7:00 p.m. (hora peruana).

