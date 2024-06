Dos meses sin cobrar: el PSG no le pagó a Kylian Mbappé su sueldo de abril y mayo

Kylian Mbappé comenzará una nueva etapa -“de sueños”- en el Real Madrid, tras hacerse oficial su fichaje por el campeón de la Champions League por cinco temporadas. No obstante, su historia con el PSG todavía no ha terminado.

El París Saint Germain, que está en una disputa con Kylian Mbappé a través de sus abogados consecuencia de su marcha al Real Madrid, no le pagó su sueldo de mayo, después de haber hecho lo mismo con el salario que le correspondía de abril, según informó L'Équipe.

PSG presiona al delantero francés, que ha sido su estrella y máximo goleador en las últimas temporadas, para "recuperar" 80 millones de euros equivalentes a la prima de fidelidad a la que el jugador había propuesto renunciar un año atrás a cambio de ser reintegrado en el grupo del que se le había excluido.

PSG no le paga a Kylian Mbappé

El campeón francés, detalla el citado medio, le ha retenido hasta ahora dos mensualidades y una prima que estaba prevista porque dicho monto ya se le había entregado en febrero de este año, con la esperanza de que finalmente fuera el Real Madrid el que pusiera el dinero para comprar al atacante.

No obstante, cuando PSG fue consciente de que el Madrid no pagaría por el fichaje al no tener necesidad ante un jugador que quedaría libre a fines de junio, el presidente Nasser al Khelaïfi buscó otra forma para forzar a que Kylian Mbappé cumpliera la promesa que le hizo.

L’Equipe precisa que, desde el lado del deportista, consideran que esa renuncia llevaba aparejada su reintegración en el grupo y desde que a mediados de febrero comunicó a Al Khelaïfi que dejaría el club francés, se le hizo una especie de vacío y se le redujo el volumen de juego.

Mbappé, el nuevo galáctico del Real Madrid

Solo dos días después de ganar su 15ta Champions League, el Real Madrid anunció de manera oficial el fichaje de Kylian Mbappé hasta el 2029. El francés de 25 años llega al conjunto capitalino tras ganarlo todo a nivel local con el PSG y siendo el máximo goleador de su historia.

En el Real Madrid se espera que Kylian Mbappé utilice el dorsal 9, el cual está vacante desde la partida de Karim Benzema. El 7, el cual vestía en el París, le pertenece a Vinícius Jr., mientras que el 10, número que porta en la selección francesa, está en manos de Luka Modric, quien seguirá un año más en la ‘Casa Blanca’.