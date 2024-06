Real Madrid se entusiasma con el fichaje de Mbappé: "Lo recibiremos con muchas ganas", apunta Carvajal

En Real Madrid ya pueden decir que Kylian Mbappé es su flamante fichaje para las próximas cinco temporadas. Y es que el delantero llega procedente del PSG sin que la 'Casa Blanca' ponga un euro sobre la mesa parisina.

Uno de los que ha mostrado su felicidad por la contratación de Kylian Mbappé al Real Madrid es Dani Carvajal, uno de los capitanes del conjunto merengue que dirige Carlo Ancelotti. El lateral derecho español dio cuenta de lo que considera una gran incorporación para su conjunto

"Muy contento, la verdad. Lo recibiremos con muchas ganas porque es un gran jugador. Lo que parecía cantado...", fue lo que dijo sobre Mbappé en breve diálogo con Vanitatis.

Luego, se le preguntó si es que ya conversó con el internacional con la Selección de Francia y si es que conoce si el atacante ya tiene casa en la capital española

"No sé (si tiene casa en Madrid). No soy agente inmobiliario. Estamos muy contentos. Necesito horas de sueño (para recuperarse de los festejos por la Champions", finalizó el también exjugador del Bayer Leverkusen.

De otro lado, en conferencia de prensa con su seleccionado, Kylian Mbappé comentó que no salió en buenos términos del PSG. Recibió amenazas de no ser convocado si es que no renovaba contrato como jugador del elenco de la ciudad de París.

"Sería un poco de mala fe venir aquí y escupir, decir que no estaba contento en el PSG, pero es cierto que había cosas de allí que me hacían infeliz. Me hablaron de manera violenta, por eso estaba seguro de que no iba a jugar más", dijo.

Mbappé ya es futbolista del Real Madrid

En tanto, Kylian Mbappé anotó por primera vez luego que fuera anunciado su fichaje al Real Madrid. Y es que marcó un tanto en lo que fue el 3-0 contra Luxemburgo en un partido amistoso.

Ahora, este domingo 9 de junio, el elenco galo que dirige Didier Deschamps jugará contra Canadá en lo que será el último cotejo preparatorio de cara a la Eurocopa 2024.

