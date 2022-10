Kylian Mbappé llegó a los 37 goles en Champions League. | Fuente: EFE | Fotógrafo: YOAN VALAT

La situación de Kylian Mbappé en el PSG es cada vez más tensa y es que el atacante habría manifestado a su entorno más cercano que quiere dejar el equipo. A ello, se suman las últimas declaraciones de Thierry Henry, quien criticó el compromiso de compatriota con el cuadro parisino.

"A nadie le gusta estar expuesto a algo en lo que no eres bueno. Simplemente no te gusta, pero hay algo que es más grande que cualquier otra cosa y eso es el club. ¿Le hicieron sentir que el club era lo más importante o le hicieron sentir que él era más importante que el club?", dijo Thierry Henry en diálogo con CBS Sports.

El mismo Thierry Henry, en su critica a Kylian Mbappé, puso como ejemplo su paso por el Barcelona. "Usaré mi propia historia. No me gustaba jugar alto y ancho para el Barcelona. ¡Lo odiaba! Pero lo hice por el equipo. No me gustó después de 100 partidos y no sé cuántos goles marqué con Francia, tener que jugar por la izquierda. Solo hay una regla: si el jefe te pide que hagas algo, lo haces", señaló el exdelantero francés.

Según a prensa parisina, Kylian Mbappé habría expresado su molestia porque no le gusta tener que jugar como centrodelantero. Esto, tras el buen momento que viven sus compañeros Lionel Messi y Neymar.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo

Kylian Mbappé renovó con el PSG hasta el 2025. | Fuente: AFP | Fotógrafo: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Mbappé no se mueve del PSG

El delantero estrella Kylian Mbappé, del que varios medios afirman que desearía cambiar de aires, "nunca ha hablado de dejar el PSG en enero", aseguró el asesor de fútbol del club parisino Luis Campos, quien consideró esas informaciones "muy graves".

"Yo estoy todos los días con Kylian Mbappé, él nunca me ha hablado de irse en enero", afirmó Campos ante el micrófono de Canal+.

"No es una declaración del jugador, es una información (de prensa), y tener una información así antes de un partido como éste es muy grave, por eso yo estoy aquí, para desmentirlo y decir claramente que nunca Kylian Mbappé habló conmigo ni con el presidente (Nasser Al-Khelaïfi) de dejar el PSG en enero".

.