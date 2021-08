Kylian Mbappé termina contrato con PSG el 30 de junio del 2022. | Fuente: EFE - Composición

París Saint Germain (PSG) criticó duramennte a Real Madrid por la intención de fichar a Kylian Mbappé con un contrato en vigencia. El director deportivo del club parisino, Leonardo ha considera la postura del equipo merengue como "ilegal" e "irrespetuosa"

"Desde hace dos años el Madrid ha tenido un comportamiento incorrecto, ilegal, contactando con su entorno, inaceptable, nada correcto hacia nosotros. Y la prueba de esa estrategia es la de presentar una oferta a siete días del final del mercado y a un año de que finalice su contrato", señaló Leonardo a los medios.

Además continuó criticado la estrategia de Real Madrid: "Parece una estrategia para dar entender que lo han intentado todo. Quieren una negativa para mostrarle a Kylian que lo han intentado todo y comenzar a negociar para el próximo año", señaló el también exjugador de PSG.

Oferta insuficiente por Mbappé

Si bien no confirmó que la cifra llega a 160 millones de euros, Leonardo cree que la oferta no es suficiente, ya que también se deben pagar una parte del futuro fichaje al Mónaco.

"No es la cantidad que consideramos, muy lejos de lo que pensamos, y no vamos a vender a un jugador por menos de lo que hemos pagado con 18 años. Tenemos que dar una cantidad pendiente al Mónaco y la oferta no la consideramos suficiente", puntualizó.

"No tenemos planes de volver a hablar con el Real Madrid. La fecha límite es el 31 de agosto a la medianoche. Así es la ventana de fichajes, nosotros lo tenemos claro: queremos que siga y ampliar su contrato", concluyó.

Kylian Mbappé llegó a PSG proveniente del Mónaco. | Fuente: AFP





