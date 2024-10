Lamine Yamal: "Quiero ser recordado como una leyenda en la historia del Barcelona"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Barcelona renueva su ilusión esta temporada con retornar tras muchos años a la cima del fútbol mundial. De la mano de Hansi Flick, el equipo culé es líder de LaLiga y protagonista de la Champons League, pero el principal factor diferencia en el campo es Lamine Yamal, la joven estrella que busca trasladar el buen momento de su escuadra en ‘El Clásico’ ante Real Madrid.

“Es cierto que está el Barça-Espanyol o el Atlético-Real Madrid, pero un Barça-Madrid es especial para todos, da igual la categoría y el deporte que sea", dijo el futbolista de 17 años.

“La rivalidad es desde pequeño y tienes muchas ganas de ganar. Desde el lunes ya estás pensando en el partido, aunque es verdad que esta semana ha habido dos compromisos muy importantes, pero el 'Clásico' es el 'Clásico' y todos queremos ganarlo”, señaló Lamine Yamal en entrevista difundida por el Barcelona.

Lamine Yamal, sueño en grande con el Barcelona

Lamine Yamal es un talento del fútbol que ya explotó en el más alto nivel siendo una de las figuras de la España que ganó la Eurocopa 2024. El joven extremo quiere replicar ese protagonismo ahora con el Barcelona.

“Espero estar toda mi vida aquí y ser recordado como una leyenda en la historia del Barça. Llevo desde los 6 años y he soñado con ganar títulos. Cuando recibo el balón, la grada grita mucho y tengo una sensación que no he tenido nunca. Es como si mi madre estuviese delante y me dijese que fuese a por el rival. Es una sensación que no puedo describir, pero es increíble”, expresó.

Lamine Yamal, la carta culé en El Clásico

El del sábado en el Santiago Bernabéu será el cuarto clásico para Lamine Yamal, uno en el que Barcelona apunta a estirar su diferencia sobre el Real Madrid en el primer lugar de LaLiga.

“No me había puesto nunca nervioso en un partido, pero cuando entro al campo y le veo la cara a los rivales... veo que son muy buenos. Me puse un poco nervioso, pero luego me olvidé de todo y a disfrutar. Se nota la calidad que hay en estos partidos, se decide por detalles. En la vuelta ya estaba más consolidado y ya era yo", recordó sobre su primer clásico disputado en Montjuic.

Aunque no es aún un referente, se ha ganado un puesto como titular y agradeció a la plantilla del Barça por la acogida para los jugadores de menor edad.

“Nos han aceptado muy bien a los jóvenes. Es cierto que somos niños, pero nos gusta que nos traten como adultos. Jugamos al fútbol y para eso no hay edades”, finalizó.