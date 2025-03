Claro y directo: Lamine Yamal respondió a las comparaciones con Lionel Messi

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Fuerte y claro. Lamine Yamal, extremo del FC Barcelona, se pronunció sobre las comparaciones con Lionel Messi. En una entrevista para la página web de la UEFA, el joven de 17 años indicó que no piensa "si tiene más o menos que otro jugador", ya que la clave está en "pensar en uno mismo".

"No pienso en si tengo más o menos que otro. Creo que la clave es pensar en uno mismo, en tratar de hacer lo mejor para el equipo y para ti. No miro mucho las estadísticas, yo juego para disfrutar, para que la gente disfrute y para ganar, obviamente. No me fijo en si otro tiene más o menos que yo", explicó Yamal.

Luego, confesó que su papel en la pasada Eurocopa lo ha cambiado como futbolista: "Antes era como un niño, pero desde que gané la Eurocopa todo es diferente. Ya no parezco un niño, voy con más confianza. Cuando ganas un título, todos los jugadores damos un paso más, y eso se nota". Y que esto lo ha pasado al Barcelona: "Ahora tengo más confianza y hago más cosas de las que hacía antes. Antes, jugaba más fácil, hacía lo que tocaba en cada momento. Ahora intento disfrutar más e inspirarme en mí mismo, y hacer lo que me apetece en cada momento", explicó.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

Lamine Yamal y elogió al técnico del Barcelona

Por otro lado, Lamine elogió al entrenador Hansi Flick, al quién definió como "una persona muy amable y con la que puedes hablar". "Te pregunta cómo estás, te enseña mucho, he aprendido mucho con él. Y eso hace que sea respetado como entrenador y como persona. Es como lo ves: es estricto, pero a la vez sabe entender lo que necesita cada jugador en cada momento", añadió.

El internacional español también reveló que el técnico alemán es insistente en sus obligaciones sin balón, pero le da libertad en ataque. "Cuando se trata de conceptos defensivos, sí que me pide ciertas cosas, pero en la parcela ofensiva no me dice mucho, solo que disfrute y ya está. Esa es la confianza que nos da", señaló.

Por último, admitió que la fama le ha cambiado la vida, puesto que ahora no puede salir a la calle con su familia sin ser reconocido, y ha dicho que esta situación "es difícil" aunque también le hace "estar orgulloso".



RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis