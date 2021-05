Juan Reynoso salió campeón en 1997 con Cruz Azul. | Fuente: EFE

El peruano Juan Reynoso, entrenador del Cruz Azul del fútbol mexicano, dijo este sábado que su equipo llegó a la final del torneo Clausura 2021 del fútbol mexicano porque tiene sed de revancha.



"Lo que yo veía desde que empecé a dirigir al equipo (en enero) es que tienen sed de revancha y esa sed de revancha hace que en algún momento esa bronca se convierta en gasolina para revertir los malos resultados", explicó en rueda de prensa después de que 'La Máquina' venciera por 1-0 al Pachuca y avanzara la final.



En el torneo Apertura 2020, la mayoría de los futbolistas que hoy entrena Reynoso cayeron eliminados en las semifinales de forma humillante ante los Pumas, equipo que remontó un 4-0 en contra.



Tras la eliminación, el Cruz Azul fue criticado tanto por aficionados como por el directivo Víctor Velázquez, quien provocó con sus palabras la renuncia del técnico uruguayo Robert Dante Siboldi.



"Quiero felicitar porque este grupo de jugadores tiene año y medio de ser los mejores. También es mérito de Robert porque bajo su mando fueron líderes en el Clausura 2020 y luego jugaron una semifinal y hoy están en la final. No sé cuántos equipos tiene este nivel en el último año y medio", añadió Reynoso.





El técnico Juan Reynoso asumió la dirección técnica del Cruz Azul este año | Fuente: AFP | Fotógrafo: PEDRO PARDO

El estratega peruano reconoció que cuando tomó la dirección técnica del Cruz Azul no se visualizaba en la final porque no tuvo tiempo de realizar una pretemporada ni reforzar a la plantilla.



"Te mentiría si dijera que sí me visualizaba en la final. Si en algo nos hemos caracterizado es en ser congruentes y no vender humo. Esto ha costado más de lo que la gente piensa. Es mérito de los chicos, sabíamos que se podía lograr por las características y categoría de jugadores, pero había que convencerlos", expresó.

Reynoso le pidió a sus jugadores vivir la final y entender que aún no ganan nada, por lo que la celebración del triunfo ante el Pachuca debe ser mesurada ya que a partir de mañana empezarán a planificar la final en la que se medirán al ganador de la semifinal entre el Santos Laguna y el Puebla.



"Sabíamos que el viaje para llegar a otra final era duro, pero el fútbol está premiando al grupo, se lo ganó. Es un paso más y quedan dos partidos aún", finalizó. (EFE)

NUESTRO PODCAST

Lancet Global Health publica estudio de seroprevalencia de Sars-Cov 2 en Iquitos

El estudio fue realizado por los médicos peruanos Graciela Meza y Antonio Quispe. El Dr. elmer Huerta nos detalla los resultados que se encontraron tras la investigación en población de Iquitos.