Lionel Messi estrella de Barcelona. | Fuente: AFP

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha expresado hoy su admiración por el futbolista Lionel Messi y ha dicho que no le parecería bien que se marche del Barcelona porque es "un icono" también de la ciudad catalana.



"No me parecería bien que se fuera Messi. Es un icono inseparable de Barcelona y del Barça", ha dicho la alcaldesa de Barcelona en una entrevista en la emisora RAC-1, al ser preguntada por la crisis que vive el club azulgrana tras ser eliminado de la Champions League.



La alcaldesa también se ha referido al proyecto urbanístico del entorno del estadio Camp Nou y ha asegurado: "el Espacio Barça estaba pensado a medio y largo plazo y creo que está al margen de la situación deportiva".



Hay que indicar, que Barcelona nuevamente fue eliminado de la Champions al perder por 8-2 ante Bayern Munich en Lisboa, lo cual representa la peor derrota del Barza en su historia en las competiciones europeas.

Barcelona negó en las últimas horasuna probable salida de Messi. El capitán del Barza podría salir libre en junio de 2021, pero su cláusula de rescisión se elevaría, según la prensa catalana, a la astronómica cifra de 700 millones de euros (830 millones de dólares).