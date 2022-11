Lionel Messi usa el dorsal '30' en el PSG | Fuente: AFP | Fotógrafo: FRANCK FIFE

Lionel Messi, delantero y capitán de la Selección de Argentina, brindó una entrevista a su excompañero Ezequiel Lavezzi en la que habló sobre su eventual retiro de la actividad profesional y cómo es que ha cambiado su vida y la de su familia al mudarse a París.

"Amo el fútbol, amo jugarlo y disfruto de eso, lo único que hice toda la vida es jugar al fútbol y seguro que lo haga después estará relacionado, aunque no se en qué. No creo que juegue mucho más", dijo el actual delantero del PSG de Francia.

Además, Lionel Messi también fue consultado sobre la posibilidad de jugar los últimos años de su carrera en el fútbol argentino, precisamente en Newell's Old Boys. "No sé, pasan tantas cosas... Fue un sueño que tuve siempre de chiquito, de poder jugar en el fútbol argentino, que iba a la cancha y quería estar ahí. Pero hoy depende de muchísimas cosas, tengo mi familia, tres hijos, acabo de tener un cambio muy grande en mi vida que me costó muchísimo a mí y a toda mi familia. Hoy lo superé y nos sentimos espectaculares", señaló.

Mientras tanto, Lionel Messi y Argentina se preparan para su participación en el Mundial Qatar 2022 donde compartirán grupo con Arabia Saudita, Polonia y México.