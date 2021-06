Lionel Messi anotó ante Chile. | Fuente: AFP

La Selección de Colombia, que goleó 3-0 a la Selección Peruana, se alista para recibir el martes a Argentina liderado por la estrella Lionel Messi, en compromiso correspondiente a la fecha 8 de las Eliminatorias Qatar 2022.

A pocas horas del partido, el volante colombiano Gustavo Cúellar analizó el enfrentamiento ante Argentina y adelantó cómo tendrán que marcar a Lionel Messi para evitar que haga daño al combinado 'cafetero'.

"Es el mejor del mundo. No lo he enfrentado así que será lindo hacerlo por primera vez. Siempre se habla de detenerlo, pero no creo que haya una manera exacta. Hay que presionarlo, no dejarlo pensar, hostigarlo de cierta manera. Es claro que el planteamiento del partido se tiene que hacer en torno a él", señaló en conferencia de prensa.

Gustavo Cuéllar contra Paolo Guerrero. | Fuente: AFP

Colombia aspira respetar su localía

Cuellar, que es compañero de André Carrillo en el Al Hilal de Arabia Saudita, señaló también que el '10' de Barcelona no será el único que estará en la mira en el plantel Albiceleste.



"Hay otros jugadores de mucha calidad y cuando se juntan generan peligro. Debemos mantener el orden, vamos a estar en nuestra casa y eso debe pesar. Son experimentados y no podemos permitir que eso juegue a su favor", agregó.

"Hay que aprovechar el clima y la humedad. Para ellos no será sencillo mantener una presión durante 90 minutos y es por eso que tenemos que sacar provecho de eso", culminó.

Colombia y Argentina jugarán en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.





