Lionel Messi y Fernando Gago. | Fuente: EFE

El volante de Vélez Sarsfield Fernando Gago, que se encuentra en plena etapa de recuperación de una serie lesión, dio detalles de cómo juega su compatriota Lionel Messi, a quien conoce desde los juveniles de la Selección de Argentina.

"Son muchos años de amistad y jugar al fútbol. Compartía la forma de ver el fútbol que él tenía. Y entender que si él estaba parado en mitad de cancha, era porque no estaba cómodo. Sabía que no había que dársela. Si estaba parado era porque estaba buscando el espacio y necesitaba de dos pases más para generar movimientos", declaró Fernando Gago en una charla en Radio Continental.



Gago, además, señaló que debían darle un pase preciso al capitán de Barcelona, ya que siempre tenía una asfixiante marca. "Van pasando situaciones y lo vas entendiendo. Siempre dije que no había que darle la pelota en todo momento y menos con un marca escalonada. Es más fácil en el uno contra uno. Yo trataba de buscarle el espacio para que el pudiera controlar y girar. El pase tenía que ser 100 por ciento preciso porque tal vez había tres o cuatro tipos al lado. A veces me salía, a veces no. Pero se me hacía fácil entenderlo", agregó.



Gago, en medio de su cuarentena por el coronavirus, se refirió a su posible retiro por una serie de lesiones. "No estoy pensando ahora en dejar de jugar. Se verá entre junio y agosto qué decisión tomo. Estoy igual estudiando, incorporando cosas además de lo que ya viví para ver el día de mañana qué es lo que más me gusta hacer. Siempre me gustó, sea como DT o director deportivo", finalizó.